Журналісти 24 каналу зібрали найголовніші новини про 161 день повномасштабної війни росії проти України. Що відбувається на полі бою та в українських містах сьогодні, 3 серпня, розповідаємо нижче.

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06:21 Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив обстріл міста. Він зауважив, що окупанти влучили у два райони. В одному з них спалахнула пожежа, а в другому – руйнувань зазнав супермаркет. Інформація уточнюється.

05:10 Надійшла інформація про те, що під час повітряної тривоги потужні вибухи пролунали у Миколаєві та Херсоні. Що стосується вибухів, то достеменно невідомо, чи це були "прильоти".

05:08 Під ранок ворог атакував Харків. Очільник міської ради Ігор Терехов зазначив, що під час повітряної тривоги пролунали два вибухи. За попередньою інформацією, минулось без пожеж, а також жертв.

05:00 Колишній командир полку оборонців Маріуполя Максим Жорін прокоментував теракт в колонії в Оленівці. Він зауважив, що список убитих військовополонених починає підтверджуватись. Водночас він додав, що реальна кількість вбитих більша, ніж про це повідомляють окупанти.

04:04 У багатьох областях України пролунала повітряна тривога. Під час неї про вибухи повідомляли мешканці Харкова, а також Запоріжжя.

03:45 В окупованій Макіївці спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі. Таким чином загарбникам вкотре підвезли свіженьку "бавовну".

02:49 У Міноборони показали, як українські військові з допомогою HIMARS майстерно знищують ворожі склади. На це можна дивитись вічність.

Як HIMARS знищують ворожі цілі: дивіться відео

02:11 Крім того, є припущення, що ворог може готувати контрнаступ у Херсонській області. Це окупанти робитимуть для того, щоб вийти на адміністративні межі. Нагадаємо, що ЗСУ вже вдалось звільнити 53 населені пункти в області.

01:43 В ОК "Південь" поділились актуальною інформацією. Згідно з даними, якими володіє відомство, окупанти зараз займаються створенням ударного угруповання на Криворізькому напрямку.

01:23 У Молдові накрили нелегальний бізнес на кордоні. Його організатори допомагали чоловікам втікати з України. Нагадаємо, що під час воєнного стану виїхати з нашої держави можуть лише певні категорії чоловіків.

01:11 Поки США висловились щодо незалежності Тайваню, росія вже планує "допомогти" Китаю впоратись з островом. На такий крок у кремлі згідні за умов, що офіційний Пекін попросить про допомогу. Це заявив перший заступник голови комітету ради федерації з міжнародних справ владімір джабаров.

00:22 В Україні зробили пропозицію Лівану. Мовиться про можливість придбати ячмінь та борошно, які росія вкрала. Судно з цією продукцією в Лівані затримали. І саме це наштовхнуло на ідею продажу продовольства, незаконно вивезеного з нашої держави.

00:06 Тим часом у США запевнили, що не підтримують незалежність Тайваню. Ба більше, там зауважили, що не прагнуть конфлікту з Китаєм. Це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Білому домі.

00:04 У Херсоні вкотре пролунали вибухи. Місцеві їх чули близько 23:59. За попередньою інформацією, це могли бути "прильоти" у районі Чорнобаївки.