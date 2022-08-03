Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Також він згадав про чоловіків, які хочуть втекти закордон під час війни; потужну зброю від Заходу, про яку ми лише мріяли; цинічну заяву генсека ООН та власний досвід вивчення української мови.

До теми Данілов відповів на закиди про недостачу озброєння

"Грузія мала б почати відвойовувати свої землі"

Ще на початку війни Данілов мав певні суперечки з деякими представниками влади через його заяви щодо Грузії. Якщо вони вважають, що Абхазія та Північна Осетія – їхня територія, тоді чому ж не роблять нічого, щоб встановити там свій контроль. Особливо, коли росія зараз "загрузла" у війні проти України.

Вже після перемоги, переконаний Данілов, росія отримає своє покарання. Усі держави, в яких колись окупанти відібрали територію, обов'язково її повернуть. росію роздиратимуть по шматочках.

"На початку вторгнення ми лише мріяли про таку зброю від Заходу"

Коли починалася повномасштабна війна, Україна й мріяти не могла про таке озброєння, яке зараз отримує від Заходу. Тоді серед усього вдалося дістати протитанкові ракетні комплекси Javelin та NLAW, а також переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Данілов пригадав, як у березні президент з командою кожного ранку збиралися та "ламали голови", де взяти додаткову зброю. Через 1 – 2 тижнів все поступово пішло вперед. І зараз в України "зовсім інші назви озброєння та інша якість".

На Заході вражені, наскільки швидко українці опановують зброю. Інколи вдавалося освоїти її за 1,5 – 2 тижні, хоч на це мало йти по 3 – 5 місяців.

"Чоловіки, не ховайтеся за спідничками"

Данілов негативно ставиться до чоловіків, які вирішили втекти з України під час війни. Виняток – люди, яких справді не можуть мобілізувати через певні проблеми зі здоров'ям або інші причини.

Він наголошує – якщо чоловік не може воювати на фронті, то потрібно працювати в тилу. Навіть звичайна робота і сплата податків в Україні вже допомагає боротися проти російських окупантів.

Немає чого ховатися за жіночими спідницями та втікати з країни. Треба допомагати. Не можете воювати та тримати в руках зброю – допомагайте в інший спосіб. Знаходьте будь-які можливості,

– заявив Данілов.

"Міжнародні організації не зовсім виконують свої функції"

Олексій Данілов вважає цинічною заяву генсека ООН Антоніу Гутерреша про те, що світ перебуває перед загрозою ядерного знищення.

Буквально кілька днів тому на Генасамблеї ООН ухвалили, як вони називали, історичну резолюцію, що доступ до здорового та чистого середовища – це універсальне право людини. А за 5 днів там вже говорять про загрозу ядерного знищення.

На його думку, міжнародні організації такого рівня мають реально виконувати свої функції. Вони не змогли запобігти війні в Україні та іншим конфліктам. Але паралельно ухвалюють рішення, що людина має право жити в чистому середовищі і водночас говорять, що світ перед ядерним знищенням.

До 1994 року Данілов не знав української мови

Коли в 1994 році Олексій Данілов став мером Луганська, то дізнався, що державний службовець має володіти державною мовою. А він взагалі на той час не спілкувався українською. Однак взяв і вивчив мову.

І наші керівники, які очолюють певні посади, чи нардепи мають поважати країну, в якій вони живуть. Ви можете знати 10 мов, але символом є мова. Це одна з фундаментальних речей країни, нації та держави,

– заявив Данілов.

Він переконаний, що українці мали перейти на українську мову ще в 1991 році. Якби тоді цим зайнялися, то зараз була б зовсім інша ситуація.

Повне інтерв'ю з Олексієм Даніловим дивіться на ютубі 24 каналу