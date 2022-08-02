Про це 24 каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Він наголосив, що в Україні можуть створити альтернативу для невиїзду чоловікам за кордон.

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Він попросив йти та допомагати тим хлопцям, які воюють на фронті, адже роботи в країні багато.

Немає чого ховатися за жіночими спідницями та втікати з країни. Треба допомагати. Не можете воювати та тримати в руках зброю – допомагайте в інший спосіб. Знаходьте будь-які можливості,

– заявив Данілов.

На його думку, несправедливо, коли чоловіки починають бігти з країни під час війни. Данілов до такого ставиться негативно. Інша справа – коли таких чоловіків дійсно не можуть мобілізувати через певні причини.

"Коли ми всі будемо виконувати правові дії та закони Конституції, все швидко стане на свої місця. І вигадувати, що через петицію вас можуть відпускати, то послухайте – так не можна, роботи в нашій країні більше, ніж достатньо", – додав він.

Не можете працювати на фронті, працюйте в тилу, допомагайте. Навіть якщо ви просто працюєте і сплачуєте податки - це теж велика допомога для нашої країни,

– сказав секретар РНБО.

Данілов додав, що несправедливо, якщо деякі чоловіки зараз втечуть за кордон, влаштуються на роботу і будуть там платити податки.

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