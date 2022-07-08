Щоб спростувати фейки щодо мобілізації жінок, які дедалі частіше поширюються у мережі, сайт 24 каналу поспілкувався з юристами. Зокрема, однією із тем була можливість виїзду за кордон після того, як жінки стануть на облік.

До теми Мобілізація жінок: все, що потрібно про це знати та до чого варто готуватися

Чи зможуть жінки виїхати за кордон, якщо стануть на військовий облік

Як зауважив Ігор Ясько, військовозобов'язаним жінкам виїзд за межі України обмежено. Тому виїхати матимуть змогу тільки ті категорії жінок, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації (ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію").

Натомість Катерина Аніщенко додала, що "пільг" або "винятків" у законодавстві з цього питання для жінок немає.

У разі продовження воєнного стану заборона перетину кордону військовозобов'язаних також зберігається. Однак ця заборона стосується однаковою мірою і жінок, і чоловіків, і вона вже діє в Україні,

– пояснила вона.

Які категорії військовозобов'язаних жінок зможуть виїхати

Разом з цим, законодавством передбачено, що військовозобов'язані можуть виїздити за кордон за певних обставин. Наприклад, це:

жінки, на утриманні яких є троє і більше дітей віком до 18 років;

мами-одиначки, що самостійно виховують неповнолітню дитину;

батьки, опікуни, усиновлювачі, які мають дитину з інвалідністю чи усиновлену дитину віком до 18 років;

жінки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II груп та ін.

У цей перелік також потрапляють здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної чи загальної середньої освіти.

Нагадаємо! Нова процедура взяття жінок на військовий облік стартує 1 жовтня 2022 року. Кампанія передбачає, що жінка стає військовозобов'язаною, а також потрапляє до запасу ЗСУ, Нацгвардії або ж інших військових формувань. Однак мовиться лише про представниць професій, що передбачені наказом №313 Міноборони України від 11 жовтня 2021 року.

Маляр про виїзд жінок за кордон

24 канал також поспілкувався із заступницею міністра оборони України Ганною Маляр. Вона наголосила, що ніякої заборони на виїзд для жінок не буде.

Є певні обмеження для військовозобов'язаних чоловіків. Чомусь розганяють інформацію, що це стосується або стосуватиметься жінок. Наразі таких обмежень немає і не стоїть питання, щоб їх створювати,

– зауважила Маляр.

Зауважте – Інтерв'ю з Ганною Маляр: дивіться відео