Об этом 24 каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что в Украине могут создать альтернативу для невыезда мужчинам за границу.

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Он попросил идти и помогать ребятам, которые воюют на фронте, ведь работы в стране много.

Нечего прятаться за женскими юбками и бежать из страны. Надо помогать. Не можете воевать и держать в руках оружие – помогайте другим способом. Находите любые возможности,

– заявил Данилов.

По его мнению, несправедливо, когда мужчины начинают бежать из страны во время войны. Данилов к такому относится отрицательно. Другое дело – когда таких мужчин действительно не могут мобилизовать по определенным причинам.

"Когда мы все будем выполнять правовые действия и законы Конституции, все скоро станет на свои места. И придумывать, что из-за петиции вас могут отпускать, то послушайте – так нельзя, работы в нашей стране больше, чем достаточно", – добавил он.

Не можете работать на фронте, работайте в тылу, помогайте. Даже если вы просто работаете и платите налоги – это тоже большая помощь для нашей страны,

– сказал секретарь СНБО.

Данилов добавил, что несправедливо, если некоторые мужчины сейчас уедут за границу, устроятся на работу и будут там платить налоги.

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