Мобилизация продолжается в Украине с начала полномасштабной войны с россией, поэтому у граждан появляется много вопросов. На самые распространенные ответил начальник Управления персонала Штаба Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

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Повестка не означает немедленный призыв

Горбач заверил, что в 90% случаев вручение повестки не означает немедленный призыв в армию. Ее выдают, чтобы человек пришел в Территориальный центр комплектования, где уточнят его военно-учетные данные и состояние здоровья.

Далее военнообязанного могут привлечь к службе в армии, в случае необходимости. Повестку на службу могут вручить только после осмотра и уточнения всех данных.

Смотрите видео с разъяснением относительно проведения мобилизации:

Где могут вручать повестки

В ВСУ еще раз повторили, что повестки могут раздавать в любом общественном месте, не запрещенном законодательством. Начальники ТЦК выбирают места, учитывая, где можно быстрее сделать это, то есть вручить повестку. Следовательно, преимущественно их раздают на улицах и в местах большого скопления людей.

Горбач добавил, что начальники территориальных центров комплектования обязаны управлять учетом военнообязанных.

Ходить по жилым кварталам, где установлены домофоны, или по частным поселениям, где никто не открывает – эффективность работы будет очень малая,

– объяснил военный.

Кто может заполнять повестку

Повестку может подписать не только начальник ТЦК. Это может сделать сотрудник ТЦК, представитель местной администрации, уполномоченный работник предприятия.

Военный комиссар может выписать распоряжение, где укажет сроки и фамилии военнообязанных. Таким образом, он обязывает должностных лиц оповестить указанных в документе граждан о необходимости явиться в военкомат.

Почему в западных областях мобилизационные планы больше, чем в других

Горбач объяснил, что комплектование воинских частей происходит по территориальному принципу. ТЦК располагает информацией о количестве представителей конкретных специальностей в каждом регионе. Когда возникает нехватка, могут привлекать специалистов из других регионов.

Мобилизационные планы в западных областях больше только потому, что сейчас там больше населения.

Всех ли добровольцев мобилизировали

Пока не всех добровольцев мобилизовали. Военный отметил, что плановые мобилизационные задачи ставят не относительно количества людей, а соответствующих специалистов.

Если доброволец стоит на учете, но его регион не комплектует такими специалистами воинскую часть, то, конечно, он будет стоять в очереди,

– объяснил Горбач.

Однако у ТЦК есть его контактные данные, поэтому в случае необходимости мужчину могут вызвать повесткой.

Кроме того, мобилизация не имеет добровольного основания. Согласно Конституции, оборона и защита суверенитета и целостности – это дело всего народа и обязанность каждого гражданина.

Повестка – это не наказание

Горбач подчеркнул, что повестка не используется как наказание. Ее не выдают за нарушение правил дорожного движения. Для привлечения к ответственности за такие поступки есть правоохранительные органы и суды, а не военкомат.

Потому военный в очередной раз повторил, что на блокпостах не вручают повестки как наказание. Их выдают только для уточнения военно-учетных данных в ТЦК.

При каких условиях повестки могли бы не вручать

На всех украинцах сейчас лежит большая ответственность, поскольку борьба с врагом продолжается. Горбач отметил, если бы каждый гражданин проникся этой ответственностью и выполнял все, что от него требует законодательство, эти повестки вообще не надо было бы вручать.

То есть если бы каждый человек при переезде пошел в ТЦК, подал свои сведения и контакты, то необходимости в повестках не было бы. Военные комиссары вызывали бы граждан уже для призыва.

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