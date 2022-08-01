Военные команды могут повторно вручать повестки

Однако законодательством предусмотрены случаи, когда военнообязанный может отказаться от получения. В то же время, как заявил юрист Ростислав Кравец, возможно повторное вручение повестки.

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В каких случаях:

если лицо при определенных обстоятельствах, его не получило;

для уточнения данных призывника или прохождения ВЛК, чтобы выяснить пригодность к службе;

если лицу не смогли его вручить, или военнообязанный не явился в военкомат в назначенное время.

Также Кравец напомнил, что мужчинам, уклоняющимся от прохождения военной службы или не появляющимся к военкоматам после получения повесток грозит уголовная и административная ответственность – от 3 до 5 лет, или штраф в размере 3 400 – 5 100 гривен.

Однако даже уплата штрафа или арест не освобождает военнообязанного от мобилизации,

– говорит юрист.

Поэтому даже те, кто был осужден по статье 336 УКУ, могут подлежать мобилизации и повторно получить соответствующие повестки.

Когда можно отказаться от повестки:

когда в ней указаны неправильные паспортные данные,

когда она заполнена с ошибками.

Тогда составляется акт об отказе в присутствии свидетелей, а документ направляется в центр комплектования.

О том, нужно ли раздавать повестки на каждом шагу и не только: смотрите видео