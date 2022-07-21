Во время военного положения военнообязанным продолжают вручать повестки. Адвокат юридической компании "Миллер" Юрий Мельник подчеркнул, что вручать повестки на улице действительно законно, однако выписывать их прямо в общественном месте – нет.
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Кто может вручать повестки
Повестки должны вручать сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки или представители органов местного самоуправления и органов внутренних дел.
Все эти проштампованные повестки, остановка людей для проверки документов, вписывание фамилии на месте и попытки вручить повестку этому лицу – такие действия фактически являются незаконными. Их можно считать подделкой документов и вызвать полицию,
– подчеркнул адвокат.
Он отметил, что впоследствии акт обращения в полицию может потребоваться под обжалование вручения. Незаконным является и вручение повестки за нарушение правил дорожного движения.
Если отказаться от повестки – будет штраф
Если человек отказывается подписывать повестку, то работники центра комплектования в присутствии свидетелей могут составить акт отказа. В этом случае придется заплатить от 850 до 1700 гривен. Этот штраф может быть обжалован в местном суде.
Об изменениях в перемещении необходимо информировать центр комплектования
Если военнообязанный переехал на новое место жительства, то нужно встать на учет в течение 7 дней. За нарушение этих правил – административная ответственность. Как объяснил менеджер адвокатского объединения "PwC Legal" Артем Крикун-Труш, если человек в городе проездом, эти правила на этот случай не распространяются.
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Когда можно отказаться от повестки:
- когда в ней указаны неправильные паспортные данные,
- когда она заполнена с ошибками.
Тогда составляется акт об отказе в присутствии свидетелей, а документ направляется в центр комплектования.
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