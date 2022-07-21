Во время военного положения военнообязанным продолжают вручать повестки. Адвокат юридической компании "Миллер" Юрий Мельник подчеркнул, что вручать повестки на улице действительно законно, однако выписывать их прямо в общественном месте – нет.

К теме Работодателей освободили от обязательной сохранности зарплаты работникам, призванным в армию

Кто может вручать повестки

Повестки должны вручать сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки или представители органов местного самоуправления и органов внутренних дел.

Все эти проштампованные повестки, остановка людей для проверки документов, вписывание фамилии на месте и попытки вручить повестку этому лицу – такие действия фактически являются незаконными. Их можно считать подделкой документов и вызвать полицию,

– подчеркнул адвокат.

Он отметил, что впоследствии акт обращения в полицию может потребоваться под обжалование вручения. Незаконным является и вручение повестки за нарушение правил дорожного движения.

Если отказаться от повестки – будет штраф

Если человек отказывается подписывать повестку, то работники центра комплектования в присутствии свидетелей могут составить акт отказа. В этом случае придется заплатить от 850 до 1700 гривен. Этот штраф может быть обжалован в местном суде.

Об изменениях в перемещении необходимо информировать центр комплектования

Если военнообязанный переехал на новое место жительства, то нужно встать на учет в течение 7 дней. За нарушение этих правил – административная ответственность. Как объяснил менеджер адвокатского объединения "PwC Legal" Артем Крикун-Труш, если человек в городе проездом, эти правила на этот случай не распространяются.

Читайте также "Получил повестку и не явился": какими будут последствия

Когда можно отказаться от повестки:

когда в ней указаны неправильные паспортные данные,

когда она заполнена с ошибками.

Тогда составляется акт об отказе в присутствии свидетелей, а документ направляется в центр комплектования.

Узнайте в видео – где получить помощь ветеранам и их семьям: