Під час воєнного стану військовозобов'язаним продовжують вручати повістки. Адвокат юридичної компанії "Міллер" Юрій Мельник наголосив, що вручати повістки на вулиці – справді законно, проте виписувати їх прямо в громадському місці – ні.

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Хто може вручати повістки

Повістки мають вручати співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки або ж представники органів місцевого самоврядування та органів внутрішніх справ.

Усі ці проштамповані повістки, зупинка людей для перевірки документів, вписування прізвища на місці та спроби вручити повістку цій особі – такі дії фактично є незаконними. Їх можна вважати підробленням документів та викликати поліцію,

– наголосив адвокат.

Він зазначив, що згодом акт звернення до поліції може знадобитись під оскарження вручення. Незаконним є і вручення повістки за порушення правил дорожнього руху.

Якщо відмовитись від повістки – буде штраф

Якщо людина відмовляється підписувати повістку, то працівники центру комплектування у присутності свідків можуть скласти акт відмови. У цьому випадку доведеться сплатити від 850 до 1700 гривень. Цей штраф можна оскаржити в місцевому суді.

Про зміни у переміщенні необхідно інформувати центр комплектування

Якщо військовозобов'язаний переїхав на нове місце проживання, то потрібно стати на облік протягом 7 днів. За порушення цих правил – адміністративна відповідальність. Як пояснив менеджер адвокатського об'єднання "PwC Legal" Артем Крикун-Труш, якщо людина у місті проїздом, то ці правила на цей випадок не поширюються.

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Коли можна відмовитись від повістки:

коли у ній вказані неправильні паспортні дані,

коли вона заповнена з помилками.

Тоді складають акт про відмову у присутності свідків, а документ направляють у центр комплектування.

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