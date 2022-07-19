Вона відбувається за чітко визначеними правилами. Повістку може отримати будь-хто та навіть не обов'язково вдома, а й в громадському місці. Та повістка на руках не означає, що людина одразу опиниться в зоні бойових дій.

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Хто і які повістки може вручити

Вручити повістку можуть:

керівники підприємства, установи, організації, роботодавець військовозобов'язаного;

військові територіальної оборони;

співробітники терцентру комплектування та соцпідтримки (колишні військкомати);

працівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

керівники навчальних закладів;

співробітники поліції.

Водночас у законі немає вимог про те, в якому місці можуть ці повістки слід вручати. Тому людина може їх отримати в громадських закладах, на робочих місцях, на вулиці, у будинках, на блокпосту тощо.

Є чотири види повісток:

Повістка-призов на строкову службу (зараз не видається);

Повістка мобілізаційного розпорядження (її ще називають "явка з речами");

Повістка на проходження військово-лікарської комісії;

Повістка для уточнення даних.

У повістці-призові на строкову військову службу є термін, у який потрібно з'явитися до призовної дільниці, але цього року їх не видають. Весняний призов на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань не проводиться через загальну мобілізацію,

– каже юрист Богдан Прачун.

За його словами, в другому виді повісток – мобілізаційному розпорядженні – пише про обов'язок з'явитися у визначений призовний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації.

Мобілізаційне розпорядження вручають тим військовозобов'язаним, які пройшли медичну комісію і їх визнали придатними до військової служби. Тобто такий вид повістки передбачає безпосередній виклик до армії. Якщо ухилитися від цих двох видів повісток, то за це є кримінальна відповідальність. Навіть загрожує термін ув'язнення від 2 до 5 років.

Тобто, якщо людина прийшла, пройшла медкомісію, її визнали придатною, і вона потім уже не прийшла з речами на збори – це вже кримінальна відповідальність.

Щодо інших видів повісток, то є така, яка вручається, щоб уточнити облікові дані та повістка, щоб пройти військово-лікарську комісію. Ці повістки не означають, що людину одразу відправлять служити. Та в них також описують чітку дату, коли потрібно прийти в військкомат. За неявку стягують адміністративний штраф від 1500 до 3400 гривень.

Крім того, важливо вручати повістку особисто і щоб був на ній саме підпис військовозобов'язаного. Інакше обов'язку з'явитися до військкомату не виникає. Викликів телефоном закон не передбачає.

Коли можна відмовитись від повістки

Закон дозволяє відмовитись від повістки за умови, що вона заповнена з помилками.

Цей документ обов'язково повинен містити:

ПІБ;

рік народження та адресу призовника;

місце роботи;

вид повістки;

дату, час та адресу, коли й куди необхідно з'явитися;

назву органу, печатку, підпис, прізвище, ім'я та по батькові керівника військкомату.

Також людина, якій вручають виклик, має показати свої документи. Їх в умовах воєнного стану треба завжди носити з собою. Якщо при собі документів не буде, людину, ймовірно, відвезуть до поліційного відділку.

Коли вручають повістку, то її слід уважно переглянути, перечитати, чи інформація заповнена правильно. Якщо є похибка, то можна відмовитись від підписання. У такому випадку співробітник військкомату повинен скласти акт про відмову від отримання у присутності свідків. Так буде підтвердження причини відмови від отримання повістки. Потім цей акт передають до центру комплектування. В окремих випадках його можуть направити до поліції.

Яка повістка на вигляд

Це аркуш паперу, де вгорі вказане прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного, наказ з’явитися за місцем виклику та підпис військового комісара з печаткою, а в нижній частині — розписка особи, яка отримує документ.

Слід звернути увагу, що в одних повістках можна побачити формулювання "пропоную з'явитися", в інших – "наказ, наказую". Наслідки не залежать від цих формулювань. Неявка як за прохальною формою, так і за наказовою, тягне за собою однакову адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Що відбувається у військкоматі

Після вручення першої повістки військовозобов'язаного не заберуть відразу в зону активних бойових дій. Спочатку поставлять на облік та уточнять особисті дані. Потім прийде повістка на медкомісію.

З собою необхідно мати документ, що посвідчує особу, військовий квиток (інший військово-обліковий документ), документи щодо стану здоров'я, сімейного стану, навчання тощо.

Як проходить медкомісія

Треба здати загальний аналіз крові та сечі, а також серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту В, антитіла до вірусу гепатиту С, а також на реакцію мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW).

Лікарі також визначають групу крові та резус-належність призовників і проводять флюорографічне обстеження грудної клітини. Призовники повинні отримати щеплення відповідно до спеціального календаря та пройти електрокардіографічне обстеження.

Усі військовозобов’язані мають пройти огляд:

Невропатолога;

Психіатра;

Хірурга;

Терапевта;

Окуліста;

Дерматолога;

Стоматолога;

Оториноларинголога.

Якщо є індивідуальні покази, то призовники можуть пройти обстеження в додаткових спеціалістів.

Все вирішує лікар

За результатами медогляду лікар, який входить до складу призовної комісії, робить висновок, чи придатна людина за станом здоров'я до військової служби.

Фахівець може винести одну з таких постанов:

Придатний до військової служби за графами ТДВ "А" 1 – 11;

Тимчасово непридатний до військової служби. Потребує лікування на термін … (із вказівкою кінцевої дати);

Підлягає направлення на додаткове медобстеження та повторний медогляд;

Непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час;

Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Чи відправлять одразу на фронт

Коли є війна, то людей без бойового досвіду на передову ніхто не відправляє. Всі мобілізовані проходять відповідне навчання в термін, необхідний для певної військової спеціальності. Під час дії воєнного стану цей термін може становити від 1 тижня до 3 місяців.

Якщо чоловіка, який не має навичок володіння зброєю, мобілізували, але не провели спеціальну підготовку, про це необхідно повідомити в Міноборони. Слід назвати ПІБ, номер частини та склад правопорушення.

Покидати межі району/області, якщо сказали в цей момент чекати дзвінка, можна.

"Якщо вам вручили повістку, то до цього терміну, коли необхідно з'явитись в військкомат – можете безперешкодно перетинати кордони своєї області чи району. Якщо у військкоматі вам сказали очікувати дзвінка, то ви маєте право до цього дзвінка здійснювати короткострокові поїздки поза межами області", – пояснив юрист.

Зміни та нюанси в правилах мобілізації

Дехто в Україні має так званий "білий квиток", який видає призовнику військово-лікарська комісія. Навіть під час мобілізації він не звільняє чоловіка від служби в армії. Люди з так званими "білими квитками" зразка 2006 – 2015 років можуть зараз підлягати під мобілізацію.

Також установи, організації та підприємства мають право забронювати військовозобов'язаних працівників. Обсяги бронювання визначають відповідно до необхідної кількості працівників, які можуть забезпечити роботу установи, підприємства, організації чи державного органу під час воєнного стану.

Змінилися й правила для того, щоб видавати військовий квиток тим, хто його досі не отримав. Раніше його отримували лише військовозобов'язані громадяни. Відповідно до змін, тепер його видаватимуть ще й резервістам і всім членам інших військових формувань.

Пояснення про мобілізацію від військового: дивіться відео