В Україні режим воєнного стану продовжений до 23 серпня цього року. Однак за необхідності його можуть продовжити. Те саме може відбутися і з загальною мобілізацією.

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Кого можна, а кого заборонено бронювати

Згідно з чинним законодавством, органи державної влади та інші державні структури, організації, підприємства та установи мають право забронювати, якщо вони задовольняють потреби Збройних Сил та інших військових структур.

Обсяги бронювання визначають відповідно до необхідної кількості працівників, які можуть забезпечити роботу установи, підприємства, організації чи державного органу під час воєнного стану.

Однак відповідно до рішення Головнокомандувача ЗСУ, під бронювання не підпадають військовозобов'язані, які мають військово-облікові спеціальності:

рядового, сержантського або старшинського складу (99 спеціальностей);

офіцерського складу за групами ВОС (21 спеціальність).

Процес бронювання працівників

Керівники установ чи інших органів подають до державної адміністрації лист з обґрунтуванням причини бронювання працівників. Після цього відповідні документи проходять погодження в Міністерстві оборони, Міністерстві економіки та військовій адміністрації.

За достовірність наданих даних несуть відповідальність керівники установ, підприємств, організацій та державних органів.

У випадку успішного бронювання військовозобов'язаний отримує відтермінування від мобілізації, яка підлягає анулюванню в разі:

завершення її терміну дії;

завершення виконання завдань установою, організацією, підприємством чи державним органом виконання завдань на потребу ЗСУ чи інших військових структур;

ліквідацією органу, який бронював працівника;

звільнення військовозобов'язаного з роботи.

Мобілізація в Україні: головне

З початком повномасштабної війни в Україні президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію.

До виконання бойових завдань залучили майже усіх резервістів, тому в МВС прогнозують, що з часом обсяги мобілізації можуть зрости, бо окупанти не збираються так просто йти з нашої землі.

Про масові хвилі мобілізації поки що не мовиться, однак призов громадян триватиме до завершення воєнного стану.

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