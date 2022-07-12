В Украине режим военного положения продлен до 23 августа этого года. Однако при необходимости его могут продлить. То же саме может произойти и с общей мобилизацией.

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Кого можно, а кого запрещено бронировать

Согласно действующему законодательству органы государственной власти и другие государственные структуры, организации, предприятия и учреждения имеют право забронировать, если они удовлетворяют потребности Вооруженных Сил и других военных структур.

Объемы бронирования определяют в соответствии с необходимым количеством работников, которые могут обеспечить работу учреждения, предприятия, организации или государственного органа во время военного положения.

Однако в соответствии с решением Главнокомандующего ВСУ, под бронирование не подпадают военнообязанные, имеющие военно-учетные специальности:

рядового, сержантского или старшинского состава (99 специальностей);

офицерского состава по группам ВОС (21 специальность).

Процесс бронирования работников

Руководители учреждений или других органов представляют государственной администрации письмо с обоснованием причины бронирования работников. После этого соответствующие документы проходят согласование в Министерстве обороны, Министерстве экономики и военной администрации.

За достоверность данных несут ответственность руководители учреждений, предприятий, организаций и государственных органов.

В случае успешного бронирования военнообязанный получает отсрочку от мобилизации, которая подлежит аннулированию в случае:

завершения его срока действия;

завершения выполнения задач учреждением, организацией, предприятием или государственным органом выполнения задач по требованию ВСУ или других военных структур;

ликвидации органа, бронировавшего работника;

увольнения военнообязанного с работы.

Мобилизация в Украине: главное

С началом полномасштабной войны в Украине президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

К выполнению боевых задач привлекли почти всех резервистов, поэтому в МВД прогнозируют, что со временем объемы мобилизации могут возрасти, потому что оккупанты не собираются так просто уходить с нашей земли.

О массовых волнах мобилизации пока не говорится, однако призыв граждан будет продолжаться до завершения военного положения.

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