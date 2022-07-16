Дехто в Україні має так званий "білий квиток", який видає призовнику військово-лікарська комісія. Навіть під час мобілізації він звільняє чоловіка від служби в армії.

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У яких випадках такий квиток не звільняє від мобілізації

У 2015 році Міноборони скасувало наказ №342 2006 року. У ньому мовилося про скасування положення про зняття з військового обліку громадян, яких військово-лікарська комісія визнала непридатними до служби в мирний час та обмежено придатними під час воєнного стану.

Тепер же наказ про скасування цих обмежень не діє. Записи до військових квитків, які вносили на його підставі, більше не актуальні. Тому люди з так званими "білими квитками" зразка 2006 – 2015 років можуть зараз підлягати під мобілізацію.

Як тепер знімають з обліку військовозобов'язаних

Рішення про те, щоб зняти людину з обліку ухвалюють на підставі наказу Міноборони номер 402 від 14 серпня 2008 року. Тепер, щоб визнати особу "непридатною до військової служби з винятком з військового обліку" потрібно, щоб під час медкомісії встановили статтю із хворобою, яка є в переліку наказу за 2008 рік.

Це означає: якщо людину зняли з військового обліку за наказом №342 за 2006 рік, то її можуть мобілізувати на службу в ЗСУ під час повномасштабної російсько-української війни. Тому їй потрібно знову пройти військово-лікарську комісію.

Водночас "білий квиток" не означає те, що людину можуть звільнити від мобілізації взагалі. Є кілька категорій людей, яких вважають непридатними до служби. Все залежить від виду та ступеня захворювання людини.

Зокрема, це такі категорії:

обмежено придатний до військової служби

непридатний до військової служби у мирний час

обмежено придатний у воєнний час

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Звільнені від мобілізації можуть бути тільки громадяни з останньою категорією непридатності.

Мобілізація в Україні

Нещодавно змінилися правила для того, щоб видавати військовий квиток тим, хто його досі не отримав. Раніше його отримували лише військовозобов'язані громадяни. Відповідно до змін, тепер його видаватимуть ще й резервістам і всім членам інших військових формувань.

У Генштабі також повідомляли, що зміни стосуються порядку видачі військових квитків військовозобов'язаних та резервістів. Зокрема, у першому пункті закону тепер замінили слово військовозобов'язаного на військовозобов'язаного, резервіста.Також визначили військовослужбовців, які мають єдиний військовий квиток. А ще випадки та установи, які можуть видавати військові квитки.

Ще у Генштабі говорили про можливість використання застосунку Дія для військового обліку у майбутньому. Однак у Мініцифри уточнили, що повісток у Дії точно не буде.

Чому має бути інший підхід до мобілізації: дивіться відео