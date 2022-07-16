Некоторые в Украине имеют так называемый "белый билет", который выдает призывнику военно-врачебная комиссия. Даже во время мобилизации он освобождает мужчину от службы в армии.
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В каких случаях такой билет не освобождает от мобилизации
В 2015 году Минобороны отменило приказ №342 в 2006 году. В нем говорилось об отмене положения о снятии с военного учета граждан, которых военно-врачебная комиссия признала непригодными к службе в мирное время и ограниченно пригодными во время военного положения.
Теперь же приказ об отмене этих ограничений бездействует. Записи в военные билеты, которые вносили на его основании, больше не актуальны. Поэтому люди с так называемыми "белыми билетами" образца 2006-2015 годов могут сейчас подлежать под мобилизацию.
Как теперь снимают с учета военнообязанных
Решение о том, чтобы снять человека с учета, принимают на основании приказа Минобороны номер 402 от 14 августа 2008 года. Теперь, чтобы признать лицо "непригодным к военной службе за исключением военного учета" нужно, чтобы во время медкомиссии установили статью с болезнью, которая есть в перечне приказа за 2008 год.
Это означает: если человека сняли с военного учета по приказу №342 за 2006 год, то его могут мобилизовать на службу в ВСУ во время полномасштабной российско-украинской войны. Поэтому ему нужно снова пройти военно-врачебную комиссию.
В то же время "белый билет" не означает, что человека могут освободить от мобилизации вообще. Есть несколько категорий людей, считающихся непригодными к службе. Всё зависит от вида и степени заболевания человека.
В частности, это следующие категории:
- ограниченно годен к военной службе
- непригоден к военной службе в мирное время
- ограниченно годен в военное время
- непригоден к военной службе с исключением из военного учета.
Освобождены от мобилизации могут только граждане с последней категорией непригодности.
Мобилизация в Украине
- Недавно изменились правила для того, чтобы выдавать военный билет тем, кто его до сих пор не получил. Ранее его получали только военнообязанные граждане. Согласно изменениям, теперь его будут выдавать еще и резервистам и всем членам других военных формирований.
- В Генштабе также сообщалось, что изменения касаются порядка выдачи военных билетов военнообязанных и резервистов. В частности, в первом пункте закона теперь заменили слово военнообязанного на военнообязанного, резервиста. Также определили военнослужащих, имеющих единый военный билет. А еще случаи и учреждения, которые могут выдавать военные билеты.
- Еще в Генштабе говорили о возможности использования приложения Дія для военного учета в будущем. Однако в Миницифре уточнили, что повесток в приложении Дія точно не будет.
Почему должен быть другой подход к мобилизации: смотрите видео