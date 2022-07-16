Некоторые в Украине имеют так называемый "белый билет", который выдает призывнику военно-врачебная комиссия. Даже во время мобилизации он освобождает мужчину от службы в армии.

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В каких случаях такой билет не освобождает от мобилизации

В 2015 году Минобороны отменило приказ №342 в 2006 году. В нем говорилось об отмене положения о снятии с военного учета граждан, которых военно-врачебная комиссия признала непригодными к службе в мирное время и ограниченно пригодными во время военного положения.

Теперь же приказ об отмене этих ограничений бездействует. Записи в военные билеты, которые вносили на его основании, больше не актуальны. Поэтому люди с так называемыми "белыми билетами" образца 2006-2015 годов могут сейчас подлежать под мобилизацию.

Как теперь снимают с учета военнообязанных

Решение о том, чтобы снять человека с учета, принимают на основании приказа Минобороны номер 402 от 14 августа 2008 года. Теперь, чтобы признать лицо "непригодным к военной службе за исключением военного учета" нужно, чтобы во время медкомиссии установили статью с болезнью, которая есть в перечне приказа за 2008 год.

Это означает: если человека сняли с военного учета по приказу №342 за 2006 год, то его могут мобилизовать на службу в ВСУ во время полномасштабной российско-украинской войны. Поэтому ему нужно снова пройти военно-врачебную комиссию.

В то же время "белый билет" не означает, что человека могут освободить от мобилизации вообще. Есть несколько категорий людей, считающихся непригодными к службе. Всё зависит от вида и степени заболевания человека.

В частности, это следующие категории:

ограниченно годен к военной службе

непригоден к военной службе в мирное время

ограниченно годен в военное время

непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Освобождены от мобилизации могут только граждане с последней категорией непригодности.

Мобилизация в Украине

Недавно изменились правила для того, чтобы выдавать военный билет тем, кто его до сих пор не получил. Ранее его получали только военнообязанные граждане. Согласно изменениям, теперь его будут выдавать еще и резервистам и всем членам других военных формирований.

В Генштабе также сообщалось, что изменения касаются порядка выдачи военных билетов военнообязанных и резервистов. В частности, в первом пункте закона теперь заменили слово военнообязанного на военнообязанного, резервиста. Также определили военнослужащих, имеющих единый военный билет. А еще случаи и учреждения, которые могут выдавать военные билеты.

Еще в Генштабе говорили о возможности использования приложения Дія для военного учета в будущем. Однако в Миницифре уточнили, что повесток в приложении Дія точно не будет.

Почему должен быть другой подход к мобилизации: смотрите видео