Про зміни в положенні щодо військового квитка повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України. Відповідний указ видав президент Володимир Зеленський ще 28 червня.

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Кого стосуються зміни і які

Мовиться про нововведення до закону, який діяв з 30 грудня 2016 року. У ньому мовиться щодо положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу. Також положення про військовий квиток офіцера запасу.

Як повідомили в Генштабі, зміни стосуються порядку видачі військових квитків військовозобов'язаних та резервістів. Зокрема, у першому пункті закону тепер замінили слово військовозобов'язаного на військовозобов'язаного, резервіста.

Також визначили військовослужбовців, які мають єдиний військовий квиток. А ще випадки та установи, які можуть видавати військові квитки.

Мобілізація в Україні

Чоловіків кличуть до армії, тому що фаза війни досі дуже активна. нам потрібна жива кваліфікована сила та озброєння. Протягом загальної мобілізації на період воєнного стану до армії можуть призвати всіх військовозобов'язаних громадян. Мобілізацію умовно поділяють на 4 черги. Перша – ті хто були на контракті й мають бойовий досвід. Друга – строковики або контрактники до 2014 року. Третя – ті, хто має закінчені військові кафедри. Четверта – інші громадяни.

Також щодо мобілізації трапляється чимало інцидентів. Наприклад, в Україні почастішали випадки, коли вручають повістки в армію за адміністративні правопорушення. У Генштабі заявляли щодо цього, що Україна потребує мобілізаційного ресурсу та водночас констатують достатню кількість підрозділів резерву.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляла, що питання мобілізації безпосередньо залежить від ситуації на фронті. За її словами, зараз мобілізація повністю відбулася за планом. Ніяких зривів чи масового ухилення немає. Свідомість громадян дуже висока і вони дуже мотивовані.

Думка щодо ймовірної мобілізації жінок: дивіться відео