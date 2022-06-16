Україна потребує мобілізаційного ресурсу
Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу підтвердив, що в Україні стаються випадки, коли вручають повістки за правопорушення, повідомляє 24 канал.
До речі Росія залучила до агресії проти України близько 330 тисяч військових, – Генштаб
За його словами, потрібно розуміти, що під час війни з Росією українська армія потребує мобілізаційного ресурсу.
Водночас бригадний генерал заявив, що в Україні достатньо свідомих громадян, які приходять у територіальні центри комплектувань і заявляють про бажання виконувати свій конституційний обов'язок і захищати державу.
Олексій Громов повідомив, що на цей час вже сформовано достатню кількість підрозділів резерву.
Ми доукомплектували військові частини мобілізаційним ресурсом,
– сказав він.
Бригадний генерал наголосив, що звільнення усієї території України без подальшого накопичення ЗСУ мобілізаційним ресурсом – буде неможливим.
Громов додав, що запорукою перемоги є дві складові – люди та зброя.
Вручення повістки не означає мобілізацію на службу
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також прокоментувала вручення повісток на вулицях, у магазинах та на блокпостах. Вона нагадала, що законом не встановлено конкретне місце, де можна, а де не можна вручати повістку.
Маляр наголосила, що вручення повістки не означає, що людина автоматично буде мобілізована на службу. За її словами, після цього ще буде проведено уточнення облікових даних стану здоров'я.
І тільки після цього приймається рішення щодо мобілізації конкретної людини,
– сказала вона.
Скільки українців мають мобілізувати
- Через російську агресію в Україні запроваджено загальну мобілізацію, яка продовжена до 23 серпня. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр констатувала, що мобілізація відбулася за планом.
- Вона не назвала точну кількість людей, яких ще потрібно буде мобілізувати, але наголосила, що йдеться про сотні тисяч.
- 15 червня Україні набув чинності закон, який прирівнює права учнів і викладачів закладів професійно-технічної освіти до прав студентів і викладачів ВНЗ. Тепер учні та викладачі ПТУ отримали право на відтермінування від призову на військову службу й можуть продовжувати навчання.
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