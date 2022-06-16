Україна потребує мобілізаційного ресурсу

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу підтвердив, що в Україні стаються випадки, коли вручають повістки за правопорушення, повідомляє 24 канал.

До речі Росія залучила до агресії проти України близько 330 тисяч військових, – Генштаб

За його словами, потрібно розуміти, що під час війни з Росією українська армія потребує мобілізаційного ресурсу.

Водночас бригадний генерал заявив, що в Україні достатньо свідомих громадян, які приходять у територіальні центри комплектувань і заявляють про бажання виконувати свій конституційний обов'язок і захищати державу.

Олексій Громов повідомив, що на цей час вже сформовано достатню кількість підрозділів резерву.

Ми доукомплектували військові частини мобілізаційним ресурсом,
– сказав він.

Бригадний генерал наголосив, що звільнення усієї території України без подальшого накопичення ЗСУ мобілізаційним ресурсом – буде неможливим.

Громов додав, що запорукою перемоги є дві складові – люди та зброя.

Вручення повістки не означає мобілізацію на службу

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також прокоментувала вручення повісток на вулицях, у магазинах та на блокпостах. Вона нагадала, що законом не встановлено конкретне місце, де можна, а де не можна вручати повістку.

Маляр наголосила, що вручення повістки не означає, що людина автоматично буде мобілізована на службу. За її словами, після цього ще буде проведено уточнення облікових даних стану здоров'я.

І тільки після цього приймається рішення щодо мобілізації конкретної людини,
– сказала вона.

Скільки українців мають мобілізувати

  • Через російську агресію в Україні запроваджено загальну мобілізацію, яка продовжена до 23 серпня. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр констатувала, що мобілізація відбулася за планом.
  • Вона не назвала точну кількість людей, яких ще потрібно буде мобілізувати, але наголосила, що йдеться про сотні тисяч.
  • 15 червня Україні набув чинності закон, який прирівнює права учнів і викладачів закладів професійно-технічної освіти до прав студентів і викладачів ВНЗ. Тепер учні та викладачі ПТУ отримали право на відтермінування від призову на військову службу й можуть продовжувати навчання.

Раніше – у ЗСУ розповіли про подальші плани щодо мобілізації: дивіться відео