Україна потребує мобілізаційного ресурсу

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу підтвердив, що в Україні стаються випадки, коли вручають повістки за правопорушення, повідомляє 24 канал.

До речі Росія залучила до агресії проти України близько 330 тисяч військових, – Генштаб

За його словами, потрібно розуміти, що під час війни з Росією українська армія потребує мобілізаційного ресурсу.

Водночас бригадний генерал заявив, що в Україні достатньо свідомих громадян, які приходять у територіальні центри комплектувань і заявляють про бажання виконувати свій конституційний обов'язок і захищати державу.

Олексій Громов повідомив, що на цей час вже сформовано достатню кількість підрозділів резерву.

Ми доукомплектували військові частини мобілізаційним ресурсом,

– сказав він.

Бригадний генерал наголосив, що звільнення усієї території України без подальшого накопичення ЗСУ мобілізаційним ресурсом – буде неможливим.

Громов додав, що запорукою перемоги є дві складові – люди та зброя.

Вручення повістки не означає мобілізацію на службу

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також прокоментувала вручення повісток на вулицях, у магазинах та на блокпостах. Вона нагадала, що законом не встановлено конкретне місце, де можна, а де не можна вручати повістку.

Маляр наголосила, що вручення повістки не означає, що людина автоматично буде мобілізована на службу. За її словами, після цього ще буде проведено уточнення облікових даних стану здоров'я.

І тільки після цього приймається рішення щодо мобілізації конкретної людини,

– сказала вона.

Скільки українців мають мобілізувати

Через російську агресію в Україні запроваджено загальну мобілізацію, яка продовжена до 23 серпня. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр констатувала, що мобілізація відбулася за планом.

Вона не назвала точну кількість людей, яких ще потрібно буде мобілізувати, але наголосила, що йдеться про сотні тисяч.

15 червня Україні набув чинності закон, який прирівнює права учнів і викладачів закладів професійно-технічної освіти до прав студентів і викладачів ВНЗ. Тепер учні та викладачі ПТУ отримали право на відтермінування від призову на військову службу й можуть продовжувати навчання.

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