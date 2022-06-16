Украина нуждается в мобилизационном ресурсе
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга подтвердил, что в Украине происходят случаи, когда вручают повестки за правонарушения, сообщает 24 канал.
Кстати , Россия привлекла к агрессии против Украины около 330 тысяч военных, – Генштаб
По его словам, нужно понимать, что во время войны с Россией украинская армия нуждается в мобилизационном ресурсе.
В то же время, бригадный генерал заявил, что в Украине достаточно сознательных граждан, которые приходят в территориальные центры комплектований и заявляют о желании выполнять свой конституционный долг и защищать государство.
Алексей Громов сообщил, что к настоящему времени уже сформировано достаточное количество подразделений резерва.
Мы доукомплектовали воинские части мобилизационным ресурсом,
– сказал он.
Бригадный генерал подчеркнул, что освобождение всей территории Украины без дальнейшего накопления ВСУ мобилизационным ресурсом будет невозможно.
Громов добавил, что залогом победы есть две составляющие – люди и оружие.
Вручение повестки не означает мобилизацию на службу
Заместитель министра обороны Анна Маляр также прокомментировала вручение повесток на улицах, в магазинах и на блокпостах. Она напомнила, что законом не установлено конкретное место, где можно и где нельзя вручать повестку.
Маляр подчеркнула, что вручение повестки не означает, что человек будет автоматически мобилизован на службу. По ее словам, после этого будет проведено уточнение учетных данных состояния здоровья.
И только после этого принимается решение по мобилизации конкретного человека,
– сказала она.
Сколько украинцев должно мобилизовать
- Из-за российской агрессии в Украине введена общая мобилизация, которая продлена до 23 августа. Замминистра обороны Анна Маляр констатировала, что мобилизация состоялась по плану.
- Она не назвала точное количество людей, которых еще предстоит мобилизовать, но подчеркнула, что речь идет о сотнях тысяч .
- 15 июня Украине вступил в силу закон , приравнивающий права учащихся и преподавателей заведений профессионально-технического образования к правам студентов и преподавателей вузов. Теперь учащиеся и преподаватели ПТУ получили право на отсрочку от призыва на военную службу и могут продолжать обучение.