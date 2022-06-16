Украина нуждается в мобилизационном ресурсе

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга подтвердил, что в Украине происходят случаи, когда вручают повестки за правонарушения, сообщает 24 канал.

Кстати , Россия привлекла к агрессии против Украины около 330 тысяч военных, – Генштаб

По его словам, нужно понимать, что во время войны с Россией украинская армия нуждается в мобилизационном ресурсе.

В то же время, бригадный генерал заявил, что в Украине достаточно сознательных граждан, которые приходят в территориальные центры комплектований и заявляют о желании выполнять свой конституционный долг и защищать государство.

Алексей Громов сообщил, что к настоящему времени уже сформировано достаточное количество подразделений резерва.

Мы доукомплектовали воинские части мобилизационным ресурсом,

– сказал он.

Бригадный генерал подчеркнул, что освобождение всей территории Украины без дальнейшего накопления ВСУ мобилизационным ресурсом будет невозможно.

Громов добавил, что залогом победы есть две составляющие – люди и оружие.

Вручение повестки не означает мобилизацию на службу

Заместитель министра обороны Анна Маляр также прокомментировала вручение повесток на улицах, в магазинах и на блокпостах. Она напомнила, что законом не установлено конкретное место, где можно и где нельзя вручать повестку.

Маляр подчеркнула, что вручение повестки не означает, что человек будет автоматически мобилизован на службу. По ее словам, после этого будет проведено уточнение учетных данных состояния здоровья.

И только после этого принимается решение по мобилизации конкретного человека,

– сказала она.

Сколько украинцев должно мобилизовать

Из-за российской агрессии в Украине введена общая мобилизация, которая продлена до 23 августа. Замминистра обороны Анна Маляр констатировала, что мобилизация состоялась по плану.

Она не назвала точное количество людей, которых еще предстоит мобилизовать, но подчеркнула, что речь идет о сотнях тысяч .

15 июня Украине вступил в силу закон , приравнивающий права учащихся и преподавателей заведений профессионально-технического образования к правам студентов и преподавателей вузов. Теперь учащиеся и преподаватели ПТУ получили право на отсрочку от призыва на военную службу и могут продолжать обучение.

Ранее – в ВСУ рассказали о дальнейших планах по мобилизации: смотрите видео