Об этом в эфире общенационального информационного марафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет 24 канал.

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Маляр отметила, что есть определенная цифра, указывающая, сколько граждан нужно мобилизовать.

Вопрос мобилизации напрямую зависит от ситуации на фронте. Сейчас мобилизация полностью прошла по плану. Никаких срывов или массового уклонения нет. Сознание граждан очень высокое и они очень мотивированы,

– сказала она.

Точное количество людей, которых еще предстоит мобилизовать, она по понятным причинам не назвала. Но Маляр подчеркнула, что речь идет о сотнях тысяч.

В то же время она добавила, что на сегодняшний день в Украине не стоит вопрос о мобилизации женщин. Противоположные сообщения часто распространяют русские пропагандисты.

В центре Харькова вручали повестки

Недавно в сквере Стрелка харьковчанам призывного возраста вручали повестки. Делали это правоохранители, сильно испугав некоторых украинцев.

Повестки вручают, чтобы уточнить данные

Военный комиссар областного территориального центра комплектования полковник Владимир Арап рассказал, что повестки вручают всем харьковчанам призывного возраста, однако везти людей на фронт пока не спешат.

Мы вручаем повестки всем, кто подлежит мобилизации. Это делается для уточнения учетных данных. Все происходит в рамках действующего законодательства, никого силой никуда не увозят и никого не везут на фронт, это важно понимать,

– отметил комиссар.

Он отметил, что вручение повестки предполагает, что человек должен явиться в военкомат для уточнения данных. Далее тех, кто не служил, могут направляться в учебные центры, а тех, кто проходил службу – в воинские части.

"Потом можете спросить ребят, которым вручили повестки, сколько из них пойдет служить. Там будет минимальный процент, потому что мы все понимаем, что у них нет опыта службы", – добавил Арап.

Полковник подчеркнул, что, прежде всего, на фронт пойдут те, кто имеет опыт службы. Остальные ждут, когда придет команда отправлять их в учебные центры.

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