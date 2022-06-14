Про це в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише 24 канал.
Важливо Зеленський пояснив, чи Україна пішла б на обстріли цілей у Росії, якби мала таку можливість
В Україні діє указ президента України про мобілізацію. Наразі вона відбувається планово і зривів чи масового ухилення немає.
Про це в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише 24 канал.
Важливо Зеленський пояснив, чи Україна пішла б на обстріли цілей у Росії, якби мала таку можливість