Россия бросила на фронт до 8 тысяч человек из частных военных компаний

Соответствующую информацию на брифинге озвучил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов, сообщает 24 канал.

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По его словам, Россия для вторжения в Украину привлекла около 330 тысяч человек.

Численность группировок на направлениях около 150 тысяч человек, сформированных в БТГ, и другие формирования,

– сказал Громов.

По его словам, если учитывать воздушный и морской компонент, то цифра будет около 220 тысяч военнослужащих.

Бригадный генерал сообщил, что к агрессии привлечены подразделения боевой армейской системы – до 7 тысяч, федеральной службы войск гвардии – до 18 тысяч, воинские части и подразделения мобилизационного резерва – более 80 тысяч.

В Генштабе также сообщили, что Россия бросила на фронт до 8 тысяч человек из частных военных компаний.

Сколько украинских военных на фронте

В мае президент Владимир Зеленский сообщал , что Украину защищает аж 700 тысяч человек. Зеленский рассказал, что до полномасштабного вторжения подписал указ об увеличении ВСУ на 100 тысяч человек на следующий год.

Но, по его мнению, армия в 250 – 260 тысяч человек мало для Украины. Тем более что из этого количества боевых подразделений было на 120 тысяч.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что каждый день на фронте погибают или получают ранения до одной тысячи украинских воинов.

Безумные потери России

Вооруженные силы России в войне против Украины терпят огромные потери, значительно превышающие показатели во время войны в Афганистане или Чечне.

По состоянию на утро 16 июня, согласно данным Генштаба ВСУ, на войне в Украине погибли 32 950 российских кафиров .

Президент Владимир Зеленский прогнозировал, что к концу июня потери России в личном составе могут составить 40 тысяч .

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