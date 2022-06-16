Командование сил специальных операций ВСУ опубликовало видео, на котором видно, как украинские военные "доработали" понтонный мост кафиров, который они так безопасно проложили накануне. Но вот незадача – переправу взорвали украинские военные.

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Оккупанты под носом не увидели, как ВСУ заменяли мост

Операторы ССО ночью заменяли понтонный мост. Его россияне использовали для форсирования реки.

После минирования спецназовцы взорвали переправу противника.

Украинские защитники искренне удивляются, почему россияне вздумали прокладывать мост, если рядом и без того было много сожженной техники

Мы не знаем, о чем думали кафиры, когда прокладывали понтонный мост для форсирования реки в Луганской области. Ведь, вокруг того места более чем достаточно нехороших знаков в виде сожженной российской техники,

– говорится в сообщении.

ждл В частности в кадр видео попала башня от БМП-2, а также ее корпус, который находился рядом. На что надеялись кафиры неизвестно. Однако какие эмоции испытывали наши защитники – достаточно легко предсказать.

"Не знаем, на что надеялся враг. Но точно знаем, какие эмоции были у наших воинов, когда они отправили в воздух очередную вражескую переправу", – добавляют в ССО.

ВСУ продолжает уничтожать кафиров

Только за минувшие сутки ВСУ удалось ликвидировать 200 захватчиков . Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину пало 32 950 российских оккупантов.

В Генштабе подчеркнули, что эти цифры приблизительны. Интенсивность боевых действий усложняет подсчет убитых оккупантов.

Кроме того, в металлолом превратили тысячи единиц вражеской техники. В частности, 1440 танков, 3528 боевых бронированных машин, 722 артиллерийские системы, 230 реактивных систем залпового огня, 97 единиц ПВО, 2485 автомобилей и автоцистерн, а также 55 единиц специальной техники.

Важно! Потери россиян будут расти более быстрыми темпами, когда Украина получит необходимое вооружение. В частности, ракетные системы HIMARS вместе с боеприпасами и обученными экипажами будут переданы Украине до конца июня.

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