В целом, с начала полномасштабного вторжения до 16 июня ВСУ уничтожили 32 950 российских оккупантов. В Генштабе ВСУ отметили, что эти цифры – приблизительны. Интенсивность боевых действий усложняет подсчет убитых оккупантов.

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Общие потери врага

  • танков – 1 449 единиц;
  • боевых бронированных машин – 3 545 единиц;
  • артиллерийских систем – 729 единиц;
  • РСЗО – 233 единицы;
  • средств ПВО – 97 единиц;
  • самолетов – 213 единиц;
  • вертолетов – 179 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 единица;
  • крылатых ракет – 129 единиц;
  • кораблей/катеров – 13 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 494 единицы;
  • специальной техники – 55 единиц.