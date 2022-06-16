В целом, с начала полномасштабного вторжения до 16 июня ВСУ уничтожили 32 950 российских оккупантов. В Генштабе ВСУ отметили, что эти цифры – приблизительны. Интенсивность боевых действий усложняет подсчет убитых оккупантов.
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Общие потери врага
- танков – 1 449 единиц;
- боевых бронированных машин – 3 545 единиц;
- артиллерийских систем – 729 единиц;
- РСЗО – 233 единицы;
- средств ПВО – 97 единиц;
- самолетов – 213 единиц;
- вертолетов – 179 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 единица;
- крылатых ракет – 129 единиц;
- кораблей/катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 494 единицы;
- специальной техники – 55 единиц.