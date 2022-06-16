Загалом від початку повномасштабного вторгнення до 16 червня ЗСУ знищили 32 950 російських окупантів. У Генштабі ЗСУ наголосили, що ці цифри – приблизні. Інтенсивність бойових дій ускладнює підрахунок вбитих окупантів.

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Загальні втрати ворога

  • танків – 1449 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 3545 одиниць;
  • артилерійських систем – 729 одиниць;
  • РСЗВ – 233 одиниці;
  • засобів ППО – 97 одиниць;
  • літаків – 213 одиниць;
  • гелікоптерів – 179 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 одиниця;
  • крилатих ракет – 129 одиниць;
  • кораблів /катерів – 13 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2494 одиниці;
  • спеціальної техніки – 55 одиниць.