Загалом від початку повномасштабного вторгнення до 16 червня ЗСУ знищили 32 950 російських окупантів. У Генштабі ЗСУ наголосили, що ці цифри – приблизні. Інтенсивність бойових дій ускладнює підрахунок вбитих окупантів.

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Загальні втрати ворога