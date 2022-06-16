Ворог не полишає активних дій на Волинському та Поліському напрямках. Про це свідчать дані Генштабу, опубліковані 16 червня.

Читайте також Яку зброю Україна отримає після "Рамштайну-3" і вибухи у Сумах: основне за 113 день війни

У пунктах прийматимуть військовозобов'язаних

Як зазначають у відомстві, відповідні пункти запрацювали в одній із механізованих бригад Білорусі. Їх розгорнули на Волинському та Поліському напрямках. У цих пунктах планують приймати тих, хто досягнув призовного віку.

У Брянській і Курській області спостерігають скупчення військових

Крім того, у Генштабі ЗСУ повідомили про ситуацію на Сіверському напрямку. Там російські загарбники намагаються демонструвати свою присутність. Для цього свої підрозділи продовжують утримувати у прикордонних районах як Брянської, так і Курської областей. Там залучені підрозділи збройних сил Росії, які входять до Західного військового округу.

На жаль, не припиняються ворожі обстріли Сумської, а також Чернігівської областей. З артилерії окупанти відкривали вогонь по наших позиціях у кількох населених пунктах. Мовиться про Леонівку та Бачівськ (Чернігівщина та Сумщина відповідно).

Тим часом на Слобожанському напрямку ворог проводить перегрупування свого війська. Це російські загарбники роблять для того, щоб наростити свої можливості для подальшого наступу.

Натомість на Харківському напрямку окупанти продовжують утримувати рубежі, які їм вдалось зайняти раніше. А щоб наші військові не йшли в наступ, бійці країни-агресорки відкривають інтенсивний вогонь з артилерії. Наприклад, з реактивних систем залпового вогню били по Базаліївці, Удах, а також Верхньому Салтову.

Окупанти не дозволяють нашим військовим просуватись, адже знають, що на них очікують чималі втрати. За понад три місяці війни нашим захисникам і захисницям вже вдалось знищити майже 33 тисячі загарбників і тисячі одиниць ворожої техніки.

У країни-агресорки на майже 33 тисячі бійців менше

Від початку повномасштабного вторгнення лави "двохсотих" поповнили 32 750 російських загарбників. Слід зауважити, що ця цифра приблизна, адже провести точний підрахунок у гарячих точках просто неможливо.

Крім того, у ворога значно скоротилась кількість техніки. На брухт вдалось перетворити 1440 танків, 3528 бойових броньованих машин, 722 артилерійські системи, 230 реактивні системи залпового вогню та 97 одиниць ППО.

Але і це ще не все. Російські загарбники упродовж цього періоду втратили також 213 літаків, 179 гелікоптерів, 591 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 129 крилатих ракет, 13 суден, 2485 автомобілів і автоцистерн, а також 55 одиниць спеціальної техніки.

Тим часом росіян готують до затягування пасків і "відновлення Донбасу": дивіться відео