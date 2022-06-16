Командування сил спеціальних операцій ЗСУ опублікувало відео, на якому видно, як українські військові "допрацювали" понтонний міст окупантів, який вони так безпечно проклали напередодні. Та ось невдача – переправу підірвали українські військові.

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Окупанти під носом не побачили, як ЗСУ замінували міст

Оператори ССО вночі замінували понтонний міст. Його росіяни використовували для форсування річки.

Після мінування, спецпризначенці підірвали переправу противника.

Українські захисники щиро дивуються, чому росіяни надумали прокладати міст, якщо поруч й без того було багато спаленої техніки

Ми не знаємо, про що думали окупанти, коли прокладали понтонний міст для форсування річки на Луганщині. Адже, навколо того місця більш ніж достатньо недобрих знаків у вигляді спаленої російської техніки,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема у кадр відео потрапила башта від БМП-2, а також її корпус, який знаходився поруч. Тож, на що сподівались окупанти невідомо. Однак, які емоції відчували наші захисники – досить легко передбачити.

"Не знаємо, на що сподівався ворог. Але точно знаємо, які емоції були в наших воїнів, коли вони відправили в повітря чергову ворожу переправу", – додають у ССО.

ЗСУ продовжує нищити окупантів

Лише за минулу добу ЗСУ вдалося ліквідувати 200 загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україні полягло 32 950 російських окупантів.

У Генштабі наголосили, що ці цифри – приблизні. Інтенсивність бойових дій ускладнює підрахунок вбитих окупантів.

Крім того, на брухт перетворили тисячі одиниць ворожої техніки. Зокрема, 1440 танків, 3528 бойових броньованих машин, 722 артилерійські системи, 230 реактивних систем залпового вогню, 97 одиниць ППО, 2485 автомобілів і автоцистерн, а також 55 одиниць спеціальної техніки.

Важливо! Втрати росіян зростатимуть швидшими темпами, коли Україна отримає необхідне їй озброєння. Зокрема, ракетні системи HIMARS разом з боєприпасами та навченими екіпажами передадуть Україні до кінця червня.

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