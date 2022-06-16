Про це в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє 24 канал. Він наголосив, що 99% мешканців, які залишилися у місті, чинять опір окупації.

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У Мелітополі процвітає партизанський рух

Федоров розповів, що партизанський рух у Мелітополі – це правило. Спротив українців різний та унікальний. І нещодавно оброблена черешня, яка спровокувала масове отруєння у росіян, – чудовий тому доказ.

Мер Мелітополя розповів, що фермери спеціально обробили ягоди, оскільки вже добре вивчили поведінку окупантів та наперед знали, що росіяни захочуть вкрасти усе до останнього, що дає українська земля.

Це черговий різновид партизанського руху, спротиву, який сьогодні працює на території Мелітопольського району. Не треба у нас нічого красти, це все вирощувалось силами наших фермерів,

– розповів Федоров.

Крім того, він розповів, що мелітопольці повністю проігнорували святкування дня Росії.

"Вся країна бачила – минулої неділі у черзі за паспортом було аж 15 осіб із 70 тисяч мешканців, які залишилися у тимчасово окупованому місті", – зазначив він.

Федоров про партизанський рух у Мелітополі: дивіться відео

Раніше росіяни "націоналізували" "Мелітопольську черешню" – найбільше в Україні господарство з вирощення ягід. Федоров розповів, що 2 основні підприємства, які вирощують черешні, вже майже повністю розграбували. Росіяни не лишають нічого – вони забирають 100% урожаю. Крім того, на підприємства загарбники поставили своє псевдокерівництво.

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Окупанти вивозять насіння соняшника

Російські загарбники намагаються викрасти всю продукцію, яка має цінність не лише на українських, а й на міжнародних ринках. Так, із Мелітополя масово вивозять насіння соняшника. Федоров зазначив, що окупанти починали з зерна, потім почали красти наші ягоди та фрукти. Тепер ворог вивозить насіння. При чому робить це масово – не автомобільним транспортом, а цілими вагонами.

Везуть насіння на територію окупованого Криму. Куди далі – невідомо.

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