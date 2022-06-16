Росія кинула на фронт до 8 тисяч осіб з приватних військових компаній

Відповідну інформацію під час брифінгу озвучив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, повідомляє 24 канал.

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За його словами, Росія для вторгнення в Україну залучила близько 330 тисяч осіб.

Чисельність угруповань на напрямках близько 150 тисяч осіб, які сформовані у БТГ, та інші формування,

– сказав Громов.

За його словами, якщо враховувати повітряний та морський компонент, то цифра буде приблизно 220 тисяч військовослужбовців.

Бригадний генерал повідомив, що до агресії залучені підрозділи бойової армійської системи – до 7 тисяч, федеральної служби військ гвардії – до 18 тисяч, військові частини та підрозділи мобілізаційного резерву – понад 80 тисяч.

У Генштабі також повідомили, що Росія кинула на фронт до 8 тисяч осіб з приватних військових компаній.

Скільки українських військових на фронті

У травні президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україну захищає аж 700 тисяч людей. Зеленський розповів, що до повномасштабного вторгнення підписав указ про збільшення ЗСУ на 100 тисяч людей на наступний рік.

Та, на його думку, армія у 250 – 260 тисяч людей замала для України. Тим паче, що з цієї кількості бойових підрозділів було на 120 тисяч.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що кожного дня на фронті гинуть чи отримують поранення до однієї тисячі українських воїнів.

Шалені втрати Росії

Збройні сили Росії у війні проти України зазнають величезних втрат, які значно перевищують показники під час війни в Афганістані чи Чечні.

Станом на ранок 16 червня, відповідно до даних Генштабу ЗСУ, на війні в Україні загинуло 32 950 російських окупантів.

Президент Володимир Зеленський прогнозував, що до кінця червня втрати Росії в особовому складі можуть скласти 40 тисяч.

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