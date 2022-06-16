Щодня на Донбасі на сході України гине або отримує поранення до тисячі українських солдатів. Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Кількість загиблих зросла

За словами Арахамії, середня цифра за день – це від 200 до 500 убитих і набагато більше поранених.

Президент Володимир Зеленський 1 червня заявляв, що кожного дня Україна втрачає від 60 до 100 українських військових. Причиною є те, що Росія активізувала наступ на Донбас. Арахамія пояснив, що саме за останні два тижні це число значно зросло.

Натомість політик запевнив, що Україна набрала в армію мільйон людей і має можливість набрати ще два мільйони. Це означає, що є військові для продовження боротьби на Донбасі.

Що кажуть про втрати України у США

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі сказав, що рівень втрат серед українців важко оцінити. Але ЗМІ раніше повідомляли про близько 100 загиблих і до 300 поранених щодня і це "в основі оцінок США".

Та Міллі звернув увагу на те, що Росія зазнала величезних втрат у цій війні, а Україна ж воює ефективно.

Водночас Давид Арахамія переконував, що Україні не вистачає зброї та боєприпасів, щоб зрівнятися з Росією в "одній з найбільших битв 21 століття". Голова фракції "Слуга народу" запевнив, що у нас є люди, навчені атакувати, контратакувати, але для цього потрібна зброя.

Втрати Росії у війні з Україною

На ранок 15 червня Генеральний штаб Збройних Сил України звітував про 32 750 ліквідованих російських окупантів. Росіяни у війні з Україною дійсно втрачають багато особового складу та техніки. Адже українці чинять гідний опір, надійно обороняючи свою рідну землю. Водночас у Генштабі завжди попереджають, що через високу інтенсивність бойових дій, цей підрахунок не є точним. Тобто втрат реально може бути ще більше.

Наші захисники не втомлюються нищити ворогів та хвалитись новими здобутками на цій ниві. За одним з останніх повідомлень, на Півдні їм вдалось знищити диверсійно-розвідувальну групу на одному з напрямків. Наші військові ефективно провели роботу на напрямку Єгорівка – Шевченко. Водночас російські загарбники працюють над удосконаленням своїх інженерних споруд поблизу Безводного й Іщенка.

Розповіли про успішну ліквідацію й львівські десантники. Адже 15 червня вони знищили два елітних танки Росії Т-90 "Владімір". Для кожного з низ знадобилися лише по одному влучному пострілі з Javelin. Один танк повністю розірвало після влучання протитанковим ракетним комплексом, він вибухнув, а уламки залишили слід диму за собою. А з "Владіміра" багатометровий струмінь вогню виривався з люка на башті. Тому, ймовірно, там в цей момент вигорав весь боєзапас і екіпаж.

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