Мовиться про закон №7272, який Верховна Рада ухвалила на початку квітня. Завдяки йому ще одна частина чоловічого населення тимчасово звільнена від мобілізації.

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Учні та викладачі ПТУ отримали право на відстрочку

Тепер учні та викладачі ПТУ отримали право на відтермінування від призову на військову службу й можуть продовжувати навчання. Раніше такі права мали лише студенти та викладачі вищих навчальних закладів.

Тож підіб'ємо підсумки. Загалом призову під час загальної мобілізації не підлягають чоловіки, які:

отримують професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіту,

асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти,

наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь,

педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти.

Є винятки: кого не звільнять від призову

Не всім студентам та викладачам професійно-технічної дали право на отримання відстрочки. Зверніть увагу, що відтермінування від мобілізації можуть отримати тільки учні денної або дуальної форми навчання.

Що стосується викладачів ПТУ, то відтермінування надається тільки тим, для яких викладацька діяльність у ПТУ – основне місце роботи й вони отримують там не менше 0,75 ставки.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що "питання мобілізації безпосередньо залежить від ситуації на фронті". Точну кількість людей, яких ще потрібно буде мобілізувати, вона не назвала, але зауважила, що мовиться про сотні тисяч. Тим часом питання про мобілізацію жінок зараз не стоїть.

Також нагадаємо, що вручення повістки не обов'язково передбачає те, що людина одразу потрапить на фронт. Передусім вона повинна з'явитися у військкомат для уточнення даних. Тих, хто не служив, можуть скеровувати до навчальних центрів, а тих, хто проходив службу – у військові частини.

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