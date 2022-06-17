Недоцільно розбивати мобілізацію на якісь хвилі та етапи. Про це сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає 24 канал.

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Він нагадав, що мобілізація триває згідно з указом президента.

Станом на сьогодні мобілізаційні заходи тривають. Вони продовжуватимуться доти, доки це необхідно, аби доукомплектувати підрозділи ЗСУ та інших Сил оборони. Цей процес триває,

– наголосив Мотузяник.

Зауважимо, що мобілізацію умовно поділяють на 4 черги:

Перша черга оперативного резерву – це колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили в армії за контрактом або під час однієї із хвиль мобілізації.

Друга черга оперативного резерву – військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Мобілізаційний резерв (третя черга) – військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри ВНЗ як офіцери запасу та не були призвані під час попередніх мобілізаційних кампаній.

Громадський резерв (четверта черга) – інші громадяни, які не мають вікових і фізичних обмежень щодо призову на військову службу і можуть бути залучені для комплектування ЗСУ та інших військових формувань винятково в особливий період.

Як розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, є певна цифра, яка вказує на те, скільки громадян потрібно мобілізувати. Мовиться про сотні тисяч. Водночас вона додала, що станом на зараз в Україні не стоїть питання про мобілізацію жінок. Протилежні повідомлення часто поширюють російські пропагандисти.

Фейки про мобілізацію

У РНБО зазначили, що інформація про те, що законом не передбачене вручення повісток на вулиці – не відповідає дійсності. Повідомляється, що під час загальної мобілізації в Україні, яку продовжили до 23 серпня, громадяни країни отримують повістки про призов на військову службу не лише за місцем проживання.

Повістки можуть вручати:

на роботі,

вулицях,

на блокпостах.

У РНБО зазначили, що такий формат не суперечить закону.

Вручення повістки не означає мобілізацію

У РНБО заявили, що отримання повістки не означає відправлення на війну. Повідомляється, що у повістці визначається дата і час прибуття до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії.

Відтак вручення повістки не означає мобілізацію. Виклик до військкомату здійснюється для перевірки даних громадянина і визначення його придатності до служби.

Чи можуть в Україні оголосити тотальну мобілізацію жінок: дивіться відео