Відтепер це можна зробити на підставі військового квитка. Про таку інформацію повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони.

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Які обмеження зняли

"Військовослужбовці можуть відкривати рахунки та здійснювати верифікацію на підставі військового квитка", – мовиться в повідомленні.

Окрім цього, мовиться і про таке:

громадяни із "найгарячіших" місць України можуть зняти готівку без обмежень;

є можливість пожертвувати гроші для благодійних установ і у гривнях, і в іноземній валюті;

клієнт має можливість обміняти гроші з рублів на іншу валюту, якщо їх надіслали людині з-за кордону.

Повний текст публікації:

Скасування деяких банківських обмежень для фізичних осіб. Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє: Національний банк України скасував деякі обмеження для фізичних осіб.

Військовослужбовці можуть відкривати рахунки та здійснювати верифікацію на підставі військового квитка. Українці, які перебувають на територіях, яким загрожує тимчасова окупація, можуть знімати зі своїх рахунків готівку у національній та іноземній валюті без обмежень (за умови наявності грошей у відділенні банку).

Здійснювати перекази на рахунки благодійних фондів можна не тільки у гривнях, а й в іноземній валюті.

У випадку надходження грошей з-за кордону в російських рублях або білоруських рублях дозволяється обмін цих грошей на іншу валюту для її подальшого зарахування на рахунок клієнта.

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