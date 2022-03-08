Фінансово підтримують Збройні Сили України як самі українці, так й іноземці. В іноземній валюті з-за кордону було перераховано еквівалент у близько 3 мільярди гривень.

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Як НБУ розподілив кошти

За повідомленням національного банківського регулятора, наразі на рахунку залишилось близько 900 мільйонів гривень. Решта коштів уже перерахована:

у Національну поліцію – 1,65 мільярда гривень;

на потреби Міністерства оборони України – 6,7 мільярда гривень;

на потреби Державної прикордонної служби – 420 мільйонів гривень.

Крім того, на рахунок Міністерства соціальної політики, який НБУ відкрив для гуманітарних цілей, додатково надійшло близько 129,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, що НБУ відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на потреби української армії. IBAN: UA843000010000000047330992708. Підтримати ЗСУ можна також миттєво, з банківської картки, скориставшись офіційним посиланням.

До слова, у Нацбанку додали, що кошти з-за кордону активно надходять, зокрема, з таких країн:

США;

Велика Британія;

Польща;

Німеччина;

Швеція;

Фінляндія;

Чехія;

Китай;

Франція;

Канада.

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