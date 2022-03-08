Финансово поддерживают вооруженные силы Украины как сами украинцы, так и иностранцы. В иностранной валюте из-за границы был перечислен эквивалент в около 3 миллиардов гривен.

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Как НБУ распределил средства

По сообщению национального банковского регулятора, сейчас на счету осталось около 900 миллионов гривен. Остальные средства уже перечислены:

в Национальную полицию – 1,65 миллиарда гривен;

на нужды Министерства обороны Украины – 6,7 миллиарда гривен;

на нужды Государственной пограничной службы – 420 миллионов гривен.

Кроме того, на счет Министерства социальной политики, который НБУ открыл для гуманитарных целей, дополнительно поступило около 129,2 миллиона гривен.

Напомним, что НБУ открыл специальный мультивалютный счет для сбора средств на нужды украинской армии. IBAN: UA843000010000000047330992708. Поддержать ВСУ можно также мгновенно, с банковской карты, воспользовавшись официальной ссылкой.

К слову, в Нацбанке добавили, что средства из-за рубежа активно поступают, в частности, из таких стран:

США;

Великобритания;

Польша;

Германия;

Швеция;

Финляндия;

Чехия;

Китай;

Франция;

Канада.

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