Она проходит по четко определенным правилам. Повестку может получить кто угодно и даже не обязательно дома, но и в общественном месте. Повестка на руках не означает, что человек сразу окажется в зоне боевых действий.

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Кто и какие повестки может вручить

Вручить повестку могут:

руководители предприятия, учреждения, организации, работодатель военнообязанного;

военные территориальной обороны;

сотрудники терцентра комплектования и соцподдержки (бывшие военкоматы);

работники местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления;

руководители учебных заведений;

сотрудники полиции.

В то же время, в законе нет требований о том, в каком месте могут эти повестки вручить. То есть человек может получить их в общественных заведениях, на рабочем месте, на улице, в доме, на блокпостах и т.д.

Есть четыре вида повесток:

Повестка-призыв на срочную службу (сейчас не выдается);

Повестка мобилизационного распоряжения (ее еще называют "явка с вещами");

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии;

Повестки для уточнения данных.

В повестке-призыве на срочную военную службу есть срок, в который нужно явиться в призывной участок, но в этом году их не выдают. Весенний призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится из-за общей мобилизации,

– говорит юрист Богдан Прачун.

По его словам, во втором виде повесток – мобилизационном распоряжении – написано об обязанности явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.

Мобилизационное распоряжение вручают тем военнообязанным, которые прошли медицинскую комиссию и признали пригодными к военной службе. То есть такой вид повестки предполагает непосредственный вызов в армию. Если уклониться от этих двух видов повесток, то за это есть уголовная ответственность. Даже угрожает срок заключения от 2 до 5 лет.

То есть, если человек пришел, прошел медкомиссию, он был признан годным, и он потом уже не пришел с вещами на сборы — это уже уголовная ответственность.

Что касается других видов повесток, то есть такая, которая вручается, чтобы уточнить учетные данные, и повестка, чтобы пройти военно-врачебную комиссию. Эти повестки не означают, что человека сразу отправят служить. Но в них также описывают четкую дату, когда нужно прийти в военкомат. За неявку взимается административный штраф от 1500 до 3400 гривен.

Кроме того, важно вручать повестку лично и чтобы на ней была именно подпись военнообязанного. Иначе обязанности явиться в военкомат не возникает. Вызовов по телефону закон не предусматривает.

Когда можно отказаться от повестки

Закон разрешает отказаться от повестки при условии, что она заполнена с ошибками.

Этот документ обязательно должен содержать:

ФИО;

год рождения и адрес призывника;

место работы;

вид повестки;

дату, время и адрес, когда и куда нужно явиться;

название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя военкомата.

Также человек, которому вручают повестку, должен показать свои документы. Их в условиях военного положения нужно всегда носить с собой. Если при себе документов не будет, человека, вероятно, отвезут в полицейский участок.

Когда вручают повестку, ее следует внимательно просмотреть, перечитать, заполнена ли информация правильно. Если есть ошибка, то можно отказаться от подписания. В таком случае сотрудник военкомата должен составить акт об отказе от получения в присутствии свидетелей. Так будет подтверждение причины отказа от получения повестки. Затем этот акт передают в центр комплектования. В редких случаях его могут направить в полицию.

Как повестка выглядит

Это лист бумаги, где сверху указана фамилия, имя и отчество военнообязанного, приказ явиться по месту вызова и подпись военного комиссара с печатью, а в нижней части подпись лица, получающего документ.

Следует обратить внимание, что в одних повестках можно увидеть формулировку "предлагаю явиться", в других – "приказ, приказываю". Последствия не зависят от этих формулировок. Неявка как при просьбе, так и приказу, влечет одинаковую административную или уголовную ответственность.

Что происходит в военкомате

После вручения первой повестки военнообязанного не заберут сразу в зону активных боевых действий. Сначала поставят на учет и уточнят личные данные. Затем придет повестка на медкомиссию.

С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, военный билет (другой военно-учетный документ), документы о состоянии здоровья, семейном положении, обучении и т.д.

Как проходит медкомиссия

Следует сдать общий анализ крови и мочи, а также серологический анализ крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), антиген к вирусу гепатита В, антитела к вирусу гепатита С, а также на реакцию микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RW).

Врачи также определяют группу крови и резус-принадлежность призывников и проводят флюорографическое обследование грудной клетки. Призывники должны получить прививку в соответствии со специальными календарями и пройти электрокардиографическое обследование.

Все военнообязанные должны пройти осмотр:

невропатолога;

психиатра;

хирурга;

терапевта;

окулиста;

дерматолога;

стоматолога;

оториноларинголога.

Если есть личные показания, то призывники могут пройти обследование у дополнительных профессионалов.

Все решает врач

По результатам медосмотра врач, входящий в состав призывной комиссии, делает вывод, пригоден ли человек по состоянию здоровья в военную службу.

Специалист может вынести одно из следующих постановлений:

Пригоден к военной службе по графам ОДО "А" 1 - 11;

Временно непригоден к военной службе. Нуждается в лечении на срок … (с указанием конечной даты);

Подлежит направлению на дополнительное медобследование и повторный медосмотр;

Непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время;

Непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Отправят ли сразу на фронт

Когда идет война, людей без боевого опыта на передовую никто не отправляет. Все мобилизованные проходят соответствующее обучение в срок, необходимый для определенной военной специальности. При действии военного положения этот срок может составлять от 1 недели до 3 месяцев.

Если мужчину, не имеющего навыков владения оружием, мобилизовали, но не провели специальную подготовку, об этом необходимо сообщить в Минобороны. Следует назвать ФИО, номер части и состав правонарушения.

Покидать пределы района/области, если сказали в этот момент ждать звонка, можно.

"Если вам вручили повестку, то до этого срока, когда необходимо явиться в военкомат – можете беспрепятственно пересекать границы своей области или района. Если в военкомате вам сказали ожидать звонка, то вы имеете право до этого звонка совершать краткосрочные поездки за пределами области", – объяснил юрист.

Изменения и нюансы в правилах мобилизации

Некоторые в Украине имеют так называемый "белый билет", который выдает призывнику военно-врачебная комиссия. Даже во время мобилизации он не освобождает мужчину от службы в армии. Люди с так называемыми "белыми билетами" образца 2006-2015 годов могут сейчас попадать под мобилизацию.

Также учреждения, организации и предприятия вправе забронировать военнообязанных работников. Объемы бронирования определяют в соответствии с необходимым количеством работников, которые могут обеспечить работу учреждения, предприятия, организации или государственного органа во время военного положения.

Изменились и правила для того, чтобы выдавать военный билет тем, кто его до сих пор не получил. Ранее его получали только военнообязанные граждане. Согласно изменениям, теперь его будут выдавать еще и резервистам и всем членам других военных формирований.

Объяснение о мобилизации от военного: смотрите видео