Соответствующее решение поддержали народные депутаты на заседании 18 июля. Согласно законопроекту научные, научно-педагогические и педагогические работники не будут подпадать под мобилизацию.

Заметьте Родственники погибших на войне не будут подлежать призыву: ВР поддержала законопроект в первом чтении

Причина такого решения

Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк пояснила, что такое решение важно в контексте восстановления Украины после победы в войне. Как отметила нардеп, восстановление предполагает не только восстановление разрушенных строений, но и качественное образование для молодежи и развитие украинской науки. Поэтому для этого требуются квалифицированные ученые и педагоги.

Сегодня государство находится в состоянии войны. Но придет время, когда придет победа и мы спокойно продолжим отстраивать и заново строить Украину. Это касается не только строительства инфраструктуры и жилья. Это касается наших детей и молодежи, которым нужно будет давать профессиональное, качественное образование. А также наших ученых, которые будут продолжать развивать украинскую науку. Именно поэтому наши ученые и педагоги должны продолжить свою работу на рабочем месте и заниматься этим после победы,

– подчеркнула Шуляк.

Кроме того, нардеп отметила, что в соответствии с принятым законопроектом право на отсрочку от военной службы будут иметь педагоги заведений высшего и профессионального высшего образования, не имеющие ученого звания и научной степени и трудоустроенные не менее чем на 0.75 ставки.

Под призыв не будут подпадать и родственники погибших на войне

Также на заседании 18 июля народные депутаты поддержали законопроект, согласно которому под мобилизацию не будут подпадать граждане, родственники и близкие которых погибли в войне с россией.

Следует отметить, что речь идет не только о полномасштабном вторжении, которое началось 24 февраля 2022 года, а о все время войны, начиная с 2014 года.

Изменения закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в первом чтении поддержали 298 народных депутатов. Подготовка ко второму чтению состоится по сокращенной процедуре, то есть на внесение поправок отведено 7 дней.

Напомним, что мобилизация в Украине идет с начала полномасштабного российского вторжения на территорию нашего государства. Мобилизационные мероприятия будут продолжаться до завершения военного положения, то есть победы в войне. Согласно решению Верховной Рады, военное положение в Украине продлено до 23 августа, однако, если боевые действия не прекратятся, его в очередной раз продолжат.

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