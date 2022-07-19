За неявку у військкомат військовозобов'язаний, якому вручили повістку, може отримати штраф або й реальний термін ув'язнення. Однак призовники можуть оскаржити неправильність вручення повістки.

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Яка повістка вважається врученою неправильно

Відповідно до чинного законодавства, повістки можна вручати на вулиці, громадських місцях тощо. Однак юристи наголошують, що заповнення повістки безпосередньо під час вручення це те саме, що підробка документів.

У законодавстві не прописані конкретні місця, де можна вручати повістку, однак її заповнення чітко регламентоване – це має відбуватися у військкоматі. Там мають бути вказані усі дані. Лише вручення такої повістки можна вважати законним.

Крім того, що вона повинна бути підготовлена завчасно, вона повинна відповідати змісту, як у нас передбачено в законі. В повістці має бути прізвище, ім’я, по батькові особи, де вона проживає, або працює. Хто вручає повістку, час та місце, куди з’явитися. І причина,

– пояснила юристка Поліна Марченко.

Водночас юристка зауважила, що людям, які отримують неправильно вручені повістки рідко намагаються доводити це у суді – їм простіше сходити у військкомат.

Мобілізація в Україні

З початком повномасштабного вторгнення росії до України по всій території нашої держави введено режим воєнного стану, який передбачає загальну мобілізацію.

Зараз воєнний стан, а відповідно і загальна мобілізація, продовжені в Україні до 23 серпня. Якщо бойові дії триватимуть – його продовжать знову.

Важливо – командування Сухопутних військ відповіло на найпоширеніші питання щодо мобілізації: дивіться відео