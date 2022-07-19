За неявку в военкомат военнообязанный, которому вручили повестку, может получить штраф или реальный срок заключения. Однако призывники могут оспорить неправильность вручения повестки.

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Какая повестка считается врученной неправильно

Согласно действующему законодательству, повестки можно вручать на улице, общественных местах и т.д. Однако юристы отмечают, что заполнение повестки непосредственно во время вручения это то же, что подделка документов.

В законодательстве не прописаны конкретные места, где можно вручать повестку, однако ее заполнение четко регламентировано – это должно происходить в военкомате. Там должны быть указаны все данные. Только вручение такой повестки можно считать законным.

Кроме того, что она должна быть подготовлена раньше времени, она должна соответствовать содержанию, как у нас предусмотрено в законе. В повестке должна быть фамилия, имя, отчество лица, где он проживает или работает. Кто вручает повестку, время и место, куда явиться. И причина,

– объяснила юрист Полина Марченко.

В то же время юрист отметила, что людям, которые получают неправильно врученные повестки, редко пытаются доказывать это в суде – им проще сходить в военкомат.

Мобилизация в Украине

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину по всей территории нашего государства введен режим военного положения, предусматривающий всеобщую мобилизацию.

Сейчас военное положение, а соответственно и всеобщая мобилизация, продлены в Украине до 23 августа. Если боевые действия будут продолжены – его продолжат снова.

Важно – командование Сухопутных войск ответило на самые распространенные вопросы мобилизации: смотрите видео