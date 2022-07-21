Раніше зміни у закони про трудові відносини щодо мобілізованих працівників внесла Верховна Рада України. Проте у КЗпП залишилось важливе положення щодо тих співробітників, які пішли на військову службу.
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Місце роботи за мобілізованим співробітником зберігають
Мовиться про те, що місце праці для мобілізованих до ЗСУ, обов'язково мають зберегти. Також працівник має залишитись на тій самій посаді. Раніше роботодавець мав забезпечувати ще і середню зарплату.
Закон вводить додаткові підстави для розірвання договору
Також у підписаному президентом законі є зміни щодо підстав розірвання трудових відносин. Відтак, те, що працівник відсутній на робочому місці протягом чотирьох місяців є підставою для розірвання трудового договору. Це у випадку, якщо немає інформації про причини.
Зазначимо, раніше Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, що звільняє від мобілізації тих людей, у яких під час війни загинули родичі. Таким особам надаватимуть відстрочку від військової служби.
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Мобілізація під час війни: коротко про головне
- У ЗСУ запевняють, що мета роздачі повісток здебільшого уточнити дані військовозобов'язаних. Це не означає, що людину одразу відправляють служити.
- Тим людям, які отримали повістку та не з'явились у військкомат загрожує штраф або реальне ув'язнення.
- Заповнювати повістку може не лише військовий комісар, а й інші типи посадовців.
- Повістки вручають у громадських місцях, адже за місцем проживання багато військовозобов'язаних просто не відчиняють дверей.
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