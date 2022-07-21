Раніше зміни у закони про трудові відносини щодо мобілізованих працівників внесла Верховна Рада України. Проте у КЗпП залишилось важливе положення щодо тих співробітників, які пішли на військову службу.

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Місце роботи за мобілізованим співробітником зберігають

Мовиться про те, що місце праці для мобілізованих до ЗСУ, обов'язково мають зберегти. Також працівник має залишитись на тій самій посаді. Раніше роботодавець мав забезпечувати ще і середню зарплату.

Закон вводить додаткові підстави для розірвання договору

Також у підписаному президентом законі є зміни щодо підстав розірвання трудових відносин. Відтак, те, що працівник відсутній на робочому місці протягом чотирьох місяців є підставою для розірвання трудового договору. Це у випадку, якщо немає інформації про причини.

Зазначимо, раніше Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, що звільняє від мобілізації тих людей, у яких під час війни загинули родичі. Таким особам надаватимуть відстрочку від військової служби.

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Мобілізація під час війни: коротко про головне

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