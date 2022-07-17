Повістки вручають, щоб уточнити дані військовозобов'язаних

Деталі про вручення повісток в Україні розповів начальник Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач. Він заявив, що вручення повістки не означає, що військовозобов'язаного громадянина відразу призивають до лав Збройних Сил України або інших військових формувань.

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У 90% та навіть більше відсотках це зовсім не так,

– сказав полковник Роман Горбач.

За його словами, повістка у першу чергу вручається, щоб громадянин з'явився до територіального центру комплектування (ТЦК) і начальник цього центру зміг уточнити військово-облікові дані та стан здоров'я військовозобов'язаного.

"І потім за потреби, можливо, якщо військовозобов'язаний відповідає усім якостям – призивати до служби в армії", – резюмував полковник Горбач.

Що ще відомо про вручення повісток в Україні

В Україні через повномасштабне вторгнення росії до 23 серпня оголошено воєнний стан та мобілізацію. Під час воєнного стану військовозобов'язаним чоловікам у віці 18 – 60 років заборонено виїжджати за кордон.

Досить часто повістки вручають у громадських місцях. Через це з'явилася петиція про заборону видавати повісти у таких місцях. Вона зібрала необхідні 25 тисяч підписів, тому петицію повинен розглянути президент Володимир Зеленський.

У ЗСУ пояснили, що вручення повісток у громадських місцях набагато ефективніше. Натомість ходити по житлових кварталах і стукати у двері, де ніхто не відкриває, неефективно.

Наразі мобілізаційні плани в західних областях більші, аніж в інших регіонах України. У ЗСУ заявили, що це пов'язано з тим, що в західних регіонах наразі проживає більше громадян, тому й мобілізаційні плани там – більші.

Варто зазначити, що понад 3 мільйони громадян України перебувають на військовому обліку не за місцем проживання.

Окрім того, іноді в Україні повістки вручають за правопорушення. Такий підхід розкритикував глава Міністерства оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що захищати країну – не має бути покаранням.

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