Резніков заявив про необхідність ротації

З відповідною заявою виступив глава Міністерства оборони України Олексій Резніков. Він пояснив масове вручання повісток на вулицях деяких міст тим, що в кожного центру комплектації є свій план.

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"Доукомплектування відбувається у будь-якому разі. Не в якихось там величезних масштабах, але ми маємо і загиблих, і поранених. Ми маємо сьогодні підрозділи, які мають відпочити, відновити боєздатність. Відповідно мають завезти свіжі сили. Тому, звісно, певний набір є", – розповів міністр.

Також Резніков повідомив про програму від Великої Британії, яка готуватиме до війни 10 тисяч українських бійців.

І ми шукаємо, обираємо тих, хто бажає і хто входить в поняття резерву. Тому звісно, повістки все одно по конкретних спеціальностях (вручаються)…,

– додав глава Міноборони.

Разом з тим, міністр наголосив, що вручення повістки не означає, що людину забрали в армію.

"Це означає: прийди, будь ласка, в центр комплектації. Не стоїш на обліку? Перевірмо. Може, ти якраз потрібен зараз – тоді тебе мають право призвати під час воєнного стану. Або скажуть: "Йди, ти в резерві". Або: "Друже, а чого ти не став на реєстрацію?", – сказав він.

До теми На вулиці, у магазинах і на роботі: де українцям можуть вручати повістки

Міністр нагадав про обов'язок громадян стати на облік при зміні місця проживання. Нещодавно глава МВС Денис Монастирський інформував, що понад 3 мільйони громадян перебувають на військовому обліку не за місцем проживання

"Деякі не робили цього. Хтось не знав, а хтось спеціально цього не зробив, щоб його не могли знайти. Тому йде людина – "Добрий день! От вам повістка. Прийдіть – і далі перевіримо", – сказав Резніков.

Водночас глава Міноборони розкритикував вручення повісток як покарання. Він заявив, що захищати країну – не має бути покаранням.

Іноді це робиться як покарання за щось - наприклад, порушення швидкісного режиму – я точно проти цього. Я вважаю, що це дурня повна, тому що служити країні й захищати країну – це точно не має бути покаранням,

– резюмував Резніков.

Мобілізація в Україні: що відомо

В Україні через повномасштабну війну щонайменше до 23 серпня триватиме мобілізація. У Міноборони констатували, що мобілізація триває за планом, однак не назвали точну кількість людей, яких ще потрібно буде мобілізувати. У відомстві наголосили, що йдеться про сотні тисяч.

У РНБО та ЗСУ неодноразово пояснювали, що законом не встановлене точне місце вручення повісток. Тому громадяни чоловічої статі у віці 18 – 60 років можуть отримувати повістки на вулиці та в інших місцях. Однак вручення повістки не передбачає негайне відправлення на фронт.

В Україні нещодавно з'явилася петиція про заборону видачі повісток на вулицях та блокпостах, у кафе тощо. Повістка вже зібрала необхідні 25 тисяч підписів, тому її повинен розглянути президент Володимир Зеленський.

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