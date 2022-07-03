Про те, де українцям можуть вручати повістки та яке покарання очікує тих, хто планує ухилятися від служби – ексклюзивно сайту 24 каналу пояснили юристи.
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Хто та де може роздавати повістки
Повістки українцям можуть вручати просто на вулиці / Фото з фейсбуку головнокомандувача ЗСУ
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Яке є покарання
Катерина Аніщенко зазначила, що за ухилення від повісток особа несе адміністративну відповідальність (накладення штрафу у розмірі від 3400 до 5100 гривень).
Лідія Карплюк, адвокатка Адвокатського об'єднання "Лещенко, Дорошенко і партнери", пояснила, що зараз працівники органів внутрішніх справ (Національної поліції) мають право здійснювати адміністративне затримання (до трьох годин, в необхідних випадках для встановлення особи та/або з'ясування обставин правопорушення – до трьох діб) при порушенні призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку, порушенні законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
Тому нехтувати повістками не варто, при цьому не забуваючи, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України,
– підсумувала Карплюк.
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