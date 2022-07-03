О том, где украинцам могут вручать повестки и какое наказание ожидает тех, кто планирует уклоняться от службы, эксклюзивно сайту 24 канала объяснили юристы.

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Кто и где может раздавать повестки

Екатерина Анищенко, адвокат юридической компании "Riyako&Partners", уточнила, что вручить повестку могут как сотрудники военкомата, а ныне "территориального центра комплектования и социальной поддержки", так и представители органов местного самоуправления или органов внутренних дел. Как правило, вручение повестки происходит с участием сотрудников военкомата и представителя полиции. Законодательных требований по месту вручения повесток нет. То есть они могут выдаваться в общественных заведениях, на рабочих местах, в домах и т.д.,

– отметила Анищенко.

Повестки украинцам могут вручать прямо на улице / Фото с фейсбука главнокомандующего ВСУ

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский 25 мая 2022 продлил срок проведения общей мобилизации еще на 90 суток.

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Какое наказание

Екатерина Анищенко отметила, что за уклонение от повесток лицо несет административную ответственность (наложение штрафа в размере от 3400 до 5100 гривен ).

Следует знать: если лицо проигнорирует мобилизационную повестку, то это может быть расценено как уголовная ответственность. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Лидия Карплюк , адвокат Адвокатского объединения "Лещенко, Дорошенко и партнеры", пояснила, что сейчас работники органов внутренних дел (Национальной полиции) имеют право осуществлять административное задержание (до трех часов, в необходимых случаях для установления личности и/или выяснения) обстоятельств правонарушения – до трех суток) при нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Поэтому пренебрегать повестками не стоит, при этом не забывая, что защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью граждан Украины,

– подытожила Карплюк.