О том, где украинцам могут вручать повестки и какое наказание ожидает тех, кто планирует уклоняться от службы, эксклюзивно сайту 24 канала объяснили юристы.
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Кто и где может раздавать повестки
Повестки украинцам могут вручать прямо на улице / Фото с фейсбука главнокомандующего ВСУ
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Какое наказание
Екатерина Анищенко отметила, что за уклонение от повесток лицо несет административную ответственность (наложение штрафа в размере от 3400 до 5100 гривен ).
Лидия Карплюк , адвокат Адвокатского объединения "Лещенко, Дорошенко и партнеры", пояснила, что сейчас работники органов внутренних дел (Национальной полиции) имеют право осуществлять административное задержание (до трех часов, в необходимых случаях для установления личности и/или выяснения) обстоятельств правонарушения – до трех суток) при нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.
Поэтому пренебрегать повестками не стоит, при этом не забывая, что защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью граждан Украины,
– подытожила Карплюк.
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