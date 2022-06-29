Прежде всего, напомним, что Украину в полномасштабной войне против России защищают как мужчины, так и женщины. Но пока не говорится о призыве последних на службу. В ЦПД прошлись несколькими ошибочными утверждениями, которые могут ввести вас в заблуждение.

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Женщин не будут забирать на войну

Пожалуй, самый громкий фейк связан с тем, что женщин сначала будут забирать в армию, а затем отправлять воевать. Речь идет о тех, кому от 18 до 60 лет.

На самом же деле это не совсем так. В ЦПИ, прежде всего, заметили, что женщин действительно вскоре начнут брать на учет. Кампания стартует с 1 октября 2022 года. Таким образом женщина становится военнообязанной, а также попадает в запас Вооруженных сил, Национальной гвардии или других военных формирований.

Но говорится не обо всех женщинах. Есть определенный список профессий , предусмотренный приказом №313 Минобороны Украины от 11 октября 2021 года.

Матерей с детьми разводить не будут

Очередной громкий фейк, который может распространяться по сети, связан с детьми. Мол, матерей заберут в армию, а их детей отдадут родным . Но это неправда.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что это не имеет ничего общего с реальностью. Если у женщины есть несовершеннолетние дети до 18 лет, она не попадет на призывную кампанию.

В ЦПИ напоминают, что женщины, которые сейчас служат в армии, делают это добровольно или по контракту. Ни о какой мобилизации не говорится вообще.

Более того, принудительно забирать женщин на войну никто не будет. Предусмотрено, что в военное время они могут попасть на военную службу или службу в военном резерве, но только по контракту. И это только добровольно.

Тем временем, в Киеве решили бороться с возможными уклоняющимися. Правоохранители устроили рейды по ночным клубам столицы. Во время них полицейские вручили более 200 повесток в военкомат .

Отметим, что рейд был проведен не просто так. У правоохранителей была четкая цель: проверить, не нарушают ли заведения комендантский час . Так, 2 из 420 заведений работали тогда, когда это запрещено во время военного положения.

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