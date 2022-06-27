Комендантский час нарушили два заведения

В полиции рассказали, что провели рейд, чтобы проверить соблюдение ограничений военного положения и предотвратить нарушения в комендантский час.

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Из всех 420 проверенных заведений, как сообщил глава столичной полиции Иван Выговский, в ночное время работали два заведения. В них было обнаружено 413 человек, нарушивших комендантский час.

Военный комиссар проверял мужчин призывного возраста на наличие соответствующих приписных удостоверений. В итоге 219 мужчинам были вручены повестки в военкомат.

К сведению . Комендантский час в Киевской области длится ежедневно с 23:00 до 05:00. Она предусматривает запрет находиться на улице, посещать другие общественные места, передвигаться по населенным пунктам транспортом или пешком.



Продажа алкоголя в магазинах Киева разрешена с 11 до 19 часов. В то же время продажа алкоголя в общепитах возможна с 11:00 до 22:00.

В Украине продолжается мобилизация

Сразу после того, как началось полномасштабное вторжение России, в Украине была объявлена мобилизация. Известно, что мобилизация, во время которой военнообязанным мужчинам в возрасте 18 – 60 лет запрещено покидать Украину, продлится по меньшей мере до 23 августа.

В Министерстве обороны Украины отметили , что мобилизационные мероприятия будут продолжаться до тех пор, пока это необходимо. Заместитель министра обороны Анна Маляр информировала, что нужно мобилизовать сотни тысяч мужчин .

В Украине участились случаи вручения повесток в армию за административные правонарушения. Повестки вручают на улицах, в местах отдыха и т.д.

В СНБО объяснили, что законом не установлено место, где можно вручать повестку , а где нет. Вместе с тем в СНБО заверили, что вручение повестки не означает мобилизацию на фронт.

Добавим, что 15 июня в Украине вступил в силу закон об отсрочке от мобилизации для учащихся и преподавателей профессионально-технического образования.

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