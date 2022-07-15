Її ініціатором став Ігор Нерозя, котрий опублікував петицію про заборону видачі повісток 29 червня. Станом на 15 липня вона зібрала необхідні 25 тисяч підписів. А це означає, що її повинен розглянути Володимир Зеленський.

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Просять переглянути алгоритм вручення повісток

Автор петиції попрохав президента на законодавчому рівні заборонити такий формат видачі повісток. Нагадаємо, що їх вручають зараз на блокпостах, АЗС, кав'ярнях, пляжах та й просто посеред вулиць.

Ігор Нерозя зауважив, що інформація про черговість мобілізації засекречена. І це робить неможливим юридичний захист тих українців, які не мали б отримувати повістку. Мовляв, вони не знають, чи мають право у конкретний момент відстоювати свої права.

Водночас він зазначив, що є безліч охочих, які мають бойовий досвід і прагнуть йти воювати. Але не можуть це зробити через те, що у низці міст людей набирають просто посеред вулиць.

Повістки видають з порушеннями

У петиції також підіймається питання порушення процедури видачі повісток. Співробітники військкоматів можуть мати при собі порожні повістки з печатками, які заповнюють вже на місці.

Відтак, автор петиції попрохав:

набирати резерв передовсім з охочих;

заборонити видавати їх поза військкоматами.

Якщо ж це зробити неможливо, то автор петиції просить надавати інформацію щодо стану хвиль мобілізації. Це б дозволило громадянам відстоювати свої інтереси у тих випадках, якщо зараз їх не мали б викликати до служби.

Залишилось очікувати на реакцію Володимира Зеленського на відповідну петицію. Зауважимо, що він зобов'язаний її розглянути. Але набрані 25 тисяч підписів ще не означають, що буде ухвалене те рішення, про яке у ній просять.

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