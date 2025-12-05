Зима в Україні розпочалася з незвично теплих і комфортних температур, стійкого снігу чи відчутних морозів поки немає, адже переважають плюсові показники.

Про те, якою буде погода у грудні – чи чекати різких похолодань з морозами та сильним снігом, або ж, навпаки, буде ще більше потепління, і чи спостерігається вже метеорологічна зима – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Чи будуть різкі зміни погоди найближчим часом?

Зараз погода, як бачимо, не сильно відрізняється від тієї, що була у листопаді. Тож чи можливі якісь зміни найближчим часом?

Найближчим часом якихось відчутних кардинальних змін погоди ми не очікуємо. Найближчими днями в Україні погодні процеси, а отже і погода, не зазнають особливих змін. Лише трішки інтенсивнішим може бути вітер з південного сходу та сходу, і це буде відчутно також у західних і Вінницькій областях, тому зменшиться ймовірність туманів.

Але загалом таку теплу погоду без опадів і далі буде зумовлювати поле високого тиску та відносна тепла повітряна маса.

Поле високого тиску забезпечує нам спокійну погоду, принаймні ще до кінця цього тижня (до 7 грудня, – 24 Канал). І лише на наступному тижні можливі незначні зміни, але, згідно з розрахунками та оцінками, які є сьогодні, знову ж таки не кардинальні.

Попри це, можливі натяки на опади. Якщо говорити про прогноз на найближчі дні, вже з детальнішими значеннями, то опадів поки не буде. У вихідні, 6 – 7 грудня, в більшості областей температура буде дещо нижчою вночі через прояснення.

Тобто ми очікуємо, що вже не буде такої суцільної хмарності. Але якщо немає хмарності в нічні години, відповідно інтенсивніше вихолоджується приземний шар повітря. І тому ночі будуть в нас від 2 градусів тепла до 5 градусів морозу, а денні максимуми становитимуть від 1 до 6 градусів тепла. На крайньому півдні в Україні буде традиційно тепліше. Там уночі буде від 0 до 7 градусів тепла, а вдень від 4 до 10 градусів тепла.

От якраз зараз ми бачимо тумани та мряку. Чи відомо, наскільки довго вони притримаються в Україні? Можливо, буде якесь проясніння?

У нас буде посилюватися антициклон зі сходу, і буде більш інтенсивний перепад тиску, тому будуть інтенсивніші повітряні потоки. А коли є більш інтенсивний вітер, то стає менша ймовірність утворення туману. І завдяки можливості прояснень наприкінці тижня буде менше туманів.



Кількість туманів в Україні може зменшитися / Фото GettyImages

Чи вдарять сильні морози у грудні?

Чи чекати у грудні сильних морозів, особливо денних? Адже зараз у нас фіксуються подекуди лише нічні мінусові значення.

Загальні тенденції, які ми маємо зараз, свідчать про панування теплішої повітряної маси, середньодобові температурні показники дещо вищі від кліматичної норми. І такий перебіг синоптичних процесів буде зберігатися ще принаймні першу половину грудня.

Дещо нижчою може бути нічна температура, можливі морози, а ось денні максимуми переважно будуть все ж таки в плюсовому діапазоні. В окремі дні подекуди температура може бути близько 0, але загалом якихось різких змін поки не очікуємо.

Коли буде стабільне зниження температури?

Зараз ми не можемо це сказати. Зараз перша декада грудня і поки у нас немає стабільного зниження температури. Навпаки є коливання і навіть зараз вона може трішки знизиться протягом вихідних, а на наступному тижні знову очікується підвищення. Тому поки що така ситуація.

Чи повернеться потепління в Україну?

А чи можливе у грудні ще більше потепління? Адже у нас, здається, зараз і так зберігається досить аномальна температура як для початку зими.

Ще тепліше – навряд чи, таких передумов поки немає. Зараз і так вже досить тепло, як для грудня. Найближчими днями навпаки може бути прохолодніше, особливо в нічні години через прояснення, навіть можливий нічний мороз. Але на наступному тижні знову може бути підвищення денних температур.

Воно так загалом і буде триматися: вночі 8 – 9 грудня можливий невеликий мороз від +2 градусів до -4 градусів орієнтовно, а вдень від 0 до +6 градусів. На півдні країни та на Закарпатті взагалі можливі температури від +3 до +9 градусів.

Чи чекати на сильний сніг у грудні й протягом зими?

Чи є якісь попередні розрахунки стосовно того, чи будуть сильні опади у грудні, і якщо так, то де загалом вони можливі?

Якщо говорити про місячні прогнози, які складають наші фахівці для кожного місяця, то температурні показники, наприклад, у грудні, очікуються на 2 градуси вище за норму. Опади поки що, за розрахунками, можуть бути в межах норми, але по нижній градації, скажімо так, від 80 до 100% від норми.

Але знову ж таки, поки що у нас в першій декаді грудня, навіть у першій половині, переважає поле підвищеного атмосферного тиску і спостерігається певний дефіцит опадів. Можливо, у другій половині грудні ситуація дещо вирівняється, щоб вийти на ось цю норму хоча б. Але поки що маємо такі прогнози.

Тобто, сильного снігу, зокрема сталого снігового покриву, також чекати не варто?

Поки не варто, так. Перша половина грудня – точно ні, а далі вже будемо аналізувати, дивитися, тому що процеси мінливі, і звичайно, можуть по-різному розвиватися.



Сталого снігу у першій половині грудня поки не прогнозують / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Якщо посилатися на тенденції, чи є ймовірність того, що сталий сніг цієї зими таки буде?

Якщо ми дивимося на те, що було у нас останнім часом і якщо переглядати статистичні значення, то такі тенденції на сталий сніг досить мінімальні. За багаторічним аналізом, дуже часто в Україні тепер вже зими з нестійким сніговим покривом, таким епізодичним, коли він може утворитися на кілька днів, а потім розтанути повністю і знову його немає.

Тобто, в принципі, очікується, що такий характер погоди може зберігатися. Звичайно, це не виключає того, що можуть бути періоди холодної й морозної погоди тривалістю від 3 до 7 днів.

Також впродовж зими подекуди можливий навіть один період на 10 – 20 днів з мінімальною температурою в діапазоні вже таких відчутних морозів – від 5 до 15 градусів.

І, звичайно, під час цього, якщо будуть приходити величезні фронти, то може утворюватися сніговий покрив. Але оскільки маємо тенденцію до того, що зараз часто процеси можуть кардинально змінюватися і по температурних властивостях, цей сніг радше за все буде нестабільним і буде танути.

Коли в Україні почнеться метеорологічна зима?

Зараз температурний фон перевищує кліматичну норму, у південних областях вдень можливі навіть і 14 градусів тепла. З чим пов'язані такі, скажімо, аномальні для грудня температури?

Ті температури, які маємо безпосередньо зараз, пов’язані з такою конфігурацією порічних утворень, і синоптичний процес розвивається так, що до нас надходить тепліша повітряна маса з півдня та південного сходу, тобто з південних широт, і звичайно, вона несе до нас тепліше повітря.

Якщо дивитися глобально, то передумовою є те, що зимові періоди для нашого регіону стають дедалі м’якшими. А це зумовлено здебільшого загальнокліматичними змінами.

Тобто сказати, що зараз вже настала метеорологічна зима, ми не можемо, правда?

Хоч на календарі у нас зараз календарна зима, але фактично в нас ще продовжується пізня осінь. Метеорологічна зима розпочинається тоді, коли середньодобова температура по Україні кілька діб поспіль буде 0 і нижче градусів.



Метеорологічна зима поки не прийшла в Україну / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Чи можливі взимку морози до -20 і -30 градусів і чи будуть хуртовини?

А от у зв'язку зі зміною клімату, чи можливі у нас ще в грудні сильні морози? Наприклад, як було колись – до -20 чи -30 градусів?

Давненько в нас вже такого не було. По території України – це досить різні показники для різних регіонів. Але, як я вже зазначала, виключати якийсь період стоку холодних повітряних мас ми не можемо.

Це залежить від того, наскільки інтенсивним буде таке поняття, як полярний вихор. Погодні умови у східній частині Європи, зокрема в Україні, залежать від активності цього полярного вихору. І за додатної фази, коли відбувається сильний вихор над північним полюсом, інтенсивний, грубо кажучи, рух повітряних мас.

Якщо вони там сконцентровані, саме над полюсом, і там обертаються, то в Європі переважає західне перенесення повітряних мас, тобто більше з Атлантики. І до України надходить більш вологе і тепле повітря атлантичного походження.

А от за від'ємної фази, коли цей вихор слабкий і холодні повітряні маси не так інтенсивно обертаються, то може відбуватися вторгнення холодного арктичного повітря і до території України. Тобто тоді, коли він не може вже утримувати в собі цей полярний вихор та холод, внаслідок чого це може розтікатися і на інші регіони, тобто на Європу і до території України.

Тобто якщо щось подібне буде, то це буде винятком, так?

Не те щоб це винятково. Річ у тім, що наша країна так розташована, що географічно і кліматично у нас можуть бути досить різні прояви погодних умов, особливо це спостерігається останніми десятиріччями.

Можуть бути як і холодні періоди, так і теплі. Просто зараз тенденція все ж таки до того, що в більшість сезонів у нас переважають додатні значення температури відповідно до норми.

Найбільш схильними до таких погодних умов у нас зараз можуть бути хіба Карпати, з огляду на поточну синоптичну ситуацію. А який вже буде її перебіг надалі, наприкінці грудня, вже будемо уточнювати. Тому що зараз найбільше впливає поле підвищеного атмосферного тиску.

Можливо, на наступному тижні будуть слабко виражені атмосферні фронти, тому якихось відчутних небезпечних явищ, таких як хуртовини та снігопади, в найближчій синоптичній перспективі ми не очікуємо.

Але у другій половині грудня, це вже потрібно знову моніторити й дивитися, що прогнозує Український гідрометцентр. Для цього синоптики цілодобово працюють, уточнюють, і вся інформації публікується в нас на сайті, в соціальних мережах, щоб завчасно попередити людей.



Хуртовини можливі лише у Карпатах / Фото ДСНС України

Яку погоду чекати на Різдво, Новий рік та загалом зимою?

Чи відомо, якою буде погода на різдвяні й новорічні свята, зокрема 24, 25 і 31 грудня?

Зараз точно ми це сказати не можемо. Тобто той прогноз, який має практичні значення, який має, скажімо так, такі показники, які ми можемо закладати у свої плани, і які мають досить високу ймовірність справджуваності, то це на 5, максимум 7 діб.

Найкраще дізнаватись про прогноз на 24 грудня за 5 днів до 24-го. Тоді вже це має якийсь сенс. Раніше за ці 5 діб робити цього не варто, тому що все в атмосфері може досить не те щоб кардинально, але відчутно змінитися.

Чи є якісь передумови, які б свідчили про те, якою буде зима загалом в Україні?

Щодо зимових показників, якщо брати наявну фактичну і прогностичну інформацію на грудень, січень, лютий 2026 року, то над умовно Тихим океаном, бо є різні фактори у світі, які формують глобальні процеси, будуть спостерігатися слабкі умови Ла-Нінья. Це коли поверхневі води в тропічних широтах Тихого океану, скажімо так, більше прохолодні, але переважатимуть додатні аномалії температури поверхні води над тропічною та північною частиною Атлантики.

Тому впродовж зимових місяців, ймовірно, спостерігатиметься така нейтральна і додатна фаза північноатлантичного коливання. Це ті води, які у нас над Атлантикою, над посиленням ісландського мінімуму, що зумовить, в принципі, циклонічний характер погоди над Європою. Хоча ми бачимо, що зараз ось перша половина грудня, а в Східній Європі навпаки переважає антициклональний характер.

Тому, в результаті аналізу температурних показників, якщо брати вже не ці прогнози, які зараз, як перебігає погода у світі, а за останні 30 років, то наступні тенденції для України у зимовий період визначені, що середньомісячна температура зимових місяців, особливо січня та лютого, підвищилася на 2 – 2,5 градуси.

І в принципі в цьому році також очікуємо, що десь на 1,5 – 2 градуси температура буде вищою для зимових місяців. У грудні вже бачимо, що температура вища на 2 градуси.

Прогнозується, що ми принципі йдемо зараз у першій половині грудня в цих критеріях, більшість днів холодного періоду матиме радше за все додатну аномалію середньодобової температури повітря. Як я зазначала, прості періоди холоду не виключені, вони можуть бути, просто їх тривалість за останні роки вже дещо зменшується.

Ну і треба не забувати, що впродовж холодного періоду погодні умови можуть зазнавати досить різких змін, не тривалих, але достатньо відчутних. Тому можуть також бути похолодання, і опади різної інтенсивності та тривалості, а також небезпечні стихійні явища.

У нас країна так розташована, що усі ці зимові прояви можуть бути, просто в останні роки вони менші по своїй тривалості, скажімо так. Треба завжди слідкувати за вже оперативними попередженнями й прогнозами. Ось ці, які на п'ять діб, ті, які вже практично можна у свої плани закладати.