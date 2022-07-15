Як формуються мобілізаційні плани в Україні

Про те, як формуються мобілізаційні плани, розповів начальник Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

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Він наголосив, що комплектування військових частин в основному відбувається за територіальним принципом.

Завдяки військовому обліку ми маємо інформацію про те, де, в якому регіоні та скільки громадян перебуває за певними спеціальностями на військовому обліку,

– сказав полковник Горбач.

Він зазначив, що якщо потрібних спеціалістів немає в певному регіоні, то вони можуть залучатися з інших. Роман Горбач пояснив, що через те, що в західних регіонах наразі проживає більше громадян, то й мобілізаційні плани там – більші.

В Україні триває мобілізація: що відомо

Через повномасштабне вторгнення росії в Україні оголошено воєнний стан та мобілізацію, які продовжені щонайменше до 23 серпня. Під час воєнного стану військовозобов'язаним чоловікам у віці 18 – 60 років заборонено виїжджати за кордон.

Станом на червень, за даними Міністерства оборони, мобілізація в Україні тривала за планом. В оборонному відомстві, щоб не допомагати ворогу, не назвали точну кількість людей, яких ще потрібно буде мобілізувати.

Однак заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказали, що йдеться про сотні тисяч. Секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно заявляв, що близько 1 мільйона українці зі зброєю в руках протистоїть росії.

Влітку в Україні почастішали випадки, коли чоловікам вручають повістки у громадських місцях. У ЗСУ пояснили, що ходити по житлових кварталах і стукати у двері, де ніхто не відкриває, неефективно. Натомість вручення повісток у громадських місцях набагато ефективніше.

Через вручення повісток у таких місцях в Україні з'явилася петиція про заборону це робити. Петиція зібрала необхідні 25 тисяч підписів, тому її повинен розглянути президент Володимир Зеленський.

Також в Україні відомі випадки, коли повістки вручають за правопорушення. Таку практику розкритикував глава Міністерства оборони України Олексій Резніков, який заявив, що захищати країну – не має бути покаранням.

Окрім того, слід зазначити, що понад 3 мільйони громадян України перебувають на військовому обліку не за місцем проживання. Відповідні дані оприлюднив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

На початку липня в Україні хотіли, щоб військовозобов'язані брали дозволи для виїзду за межі області. Зокрема, у Генштабі ЗСУ 5 липня нагадали про норму Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Також у Генштабі повідомили, що розробили Порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання чи перебування громадянам України, які перебувають на військовому обліку, під час воєнного стану. Та вже 6 липня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що рішення вирішили скасувати.

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