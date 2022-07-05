Мовиться про норму Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", чинний з 1992 року. А про обмеження, які очікують на військовозобов'язаних, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Військовозобов'язані повинні отримати дозвіл

Закон передбачає, що під час воєнного часу, а він у нас продовжений до 23 серпня, виїзд без дозволу забороняється:

призовникам;

військовозобов'язаним;

резервістам.

Вони не мають права покидати місце проживання без дозволу керівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У Генштабі розробили Порядок надання дозволу громадянам України. Відповідний документ надається на термін від 30 діб до року. Усе залежатиме від категорії військовозобов'язаного.

Наразі проводиться розгляд налагодження питань, пов'язаних із тимчасово переміщеними особами. Їм, підкреслюють у Генштабі, необхідно систематично перетинами адміністративні межі чи то у зв'язку зі службою, чи то у зв'язку з особистою необхідністю.

Просимо з розумінням ставитися до регуляторних заходів, продиктованих законами України, умовами воєнного стану і ведення війни. Разом служимо і працюємо на Перемогу!,

– підкреслюють у Генштабі.

Зауважимо, що чи не першими про отримання відповідного дозволу заговорили у Запорізькій області. Відповідне повідомлення ОВА поширило по обіді 4 липня. У ньому мешканців регіону повідомили як про введення обмеження, так і про умови, яких повинні дотримуватись військовозобов'язані.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про відстрочку від мобілізації. Зокрема мовилось про те, чи передбачена вона для студентів, котрі закінчують бакалаврат і планують надалі вступати до вишу.

Чи можна отримати відстрочку, якщо закінчуєш навчання

На жаль, законодавство цього не передбачає. Якщо хлопець закінчує бакалаврат і планує вступати на магістратуру, то його цілком можуть мобілізувати. А все тому, що по факту він упродовж певного періоду не буде зазначеним серед студентів. Відтак, за ним не рахуватиметься можливість обійти відстрочку.

Це передбачає Закон України "Про військовий обов'язок та військову службу". Мовляв, поки студент здобуває освіту на денній формі навчання, то жодна мобілізація не вплине на сам процес.

Нагадаємо, що нещодавно чинності набув ще один закон. Він передбачає, що учні, а також викладачі профосвіти потрапляють до переліку осіб, яких не мобілізовуватимуть. Але актуальне це лише тих, хто навчається саме на денній формі навчання.