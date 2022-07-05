Як щодо студентів

Студенти, які навчаються у вищих навчальних закладах на певних умовах можуть отримати відстрочку. Однак ті хлопці, які закінчують бакалаврат та вступають до магістратури не можуть претендувати на відстрочення від мобілізації.

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Про це мовиться у Законі України "Про військовий обов'язок та військову службу". Якщо простими словами, то студента не можуть мобілізувати, якщо він навчається у будь-якому навчальному закладі на денній формі навчання, навіть якщо здобувають наступну вищу освіту.

Крім цього, нещодавно набув чинності закон про внесення учнів та викладачів профосвіти до переліку осіб, що не підлягають мобілізації. Згідно з ним законом не підлягають призову під час мобілізації:

учні та викладачі установ професійної (професійної-технічної) освіти, нарівні зі студентами та викладачами професійної перед вищою та вищою освітою.

Однак відстрочення від мобілізації можуть отримати лише учні ПТУ денної чи дуальної форми навчання, так само як і для студентів вищих навчальних закладів.

Що робити, якщо таки прийшла повістка

Якщо студент таки отримав виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, йому потрібно надати документ, який підтверджує, що він маєте право на відстрочення. Мовиться довідку із навчального закладу.

Що робити іншим чоловікам, після отримання повістки – читайте тут.

Мобілізація для тих, хто вступає на мігастратуру

Варто наголосити, що студенти, що офіційно закінчили бакалаврат, у липні вже не вважаються студентами та не можуть претендувати на відстрочення від мобілізації.

Навіть, якщо військовозобов'язаний вступає на магістратуру, офіційно списки студентів формуються від 1 вересня.

Довідка. У проміжок між закінченням бакалаврату і вступом на магістратуру людина не є студентом і не має права на відстрочення.

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