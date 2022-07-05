Речь идет о норме Закона Украины" О воинской обязанности и военной службе", действующей с 1992 года. А об ограничениях, которые ожидают военнообязанных, сообщили в Генштабе ВСУ.
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Военнообязанные должны получить разрешение
Закон предусматривает, что во время военного времени, а он у нас продлен до 23 августа, выезд без разрешения запрещается:
- призывникам;
- военнообязанным;
- резервистам.
Они не имеют права покидать место жительства без разрешения руководителя Территориального центра комплектования и социальной поддержки.
В Генштабе разработали Порядок предоставления разрешения гражданам Украины. Соответствующий документ предоставляется на срок от 30 суток до года. Все будет зависеть от категории военнообязанного.
Сейчас проводится рассмотрение налаживания вопросов, связанных с временно перемещенными лицами. Им, подчеркивают в Генштабе, необходимо систематически пересечениями административные границы то ли в связи со службой, то ли в связи с личной необходимостью.
Просим с пониманием относиться к регуляторных мер, продиктованных законами Украины, условиями военного положения и ведения войны. Вместе служим и работаем на победу!,
– подчеркивают в Генштабе.